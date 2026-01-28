Cuenta atrás para un Carnaval que espera congregar a 750.000 personas en la calle

El Carnaval de Badajoz, declarado de Interés Turístico Internacional, ya tiene toda su maquinaria en marcha. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha presentado este miércoles una programación extensa que ya comenzó el fin de semana pasado con la fiesta de Las Candelas de la Margen Derecha y que continúa este sábado en el centro de la ciudad con Las Candelas de Santa Marina, desde las 17.00 horas, para ir abriendo boca de cara a la fiesta.

Concurso de murgas, desfiles multitudinarios, carnaval de calle, distintos pregones, actividades infantiles y hasta un certamen de mascotas conforman un calendario que se prolongará hasta el 22 de febrero.

Uno de los momentos más esperados llegará el martes 3 de febrero, cuando arrancan las preliminares del Concurso de Murgas. La venta de entradas se realizará de forma online, a través de la plataforma cuyo enlace estará disponsible en la web del Ayuntamiento de Badajoz etse viernes. El concejal ha advertido que, como ocurre cada año, se espera una avalancha de solicitudes, por lo que no se descartan colapsos iniciales en la aplicación y ha pedido paciencia.

Marwan, la murga ganadora del concurso en 2025. / La Crónica

Las entradas mantendrán el mismo precio que el pasado año y -como ya anunció este diario-, el concurso comenzará a las 21.00 horas, media hora antes de lo habitual.

El pistoletazo oficial: pregón y gran final

Siguiendo con la cronología de las actividades, el sábado 7 de febrero, tendrá lugar en las instalaciones de Ifeba, la tamborada desde las 20.00 horas., con entrada gratuita y apertura de puertas a las 20.00 horas. Serán alrededor de una decena las agrupaciones que participen en este recital de percusión muy esperado por los aficionados a las comparsas y el Carnaval en general.

Los días 9 y 10 de febrero se celebran las semifinales del Concurso de Murgas, con la participación de 12 agrupaciones y el jueves 12 de febrero desde las 17.00 horas el Concurso infantil y juvenil de murgas, el Combita, con siete grupos, uno más que el año pasado.

Pero la fiesta se inaugurará oficialmente el viernes, 13 de febrero, con el desfile infantil de comparsas desde las 16.00 horas, el pregón desde el balcón del ayuntamiento, a cargo de Carlos Candela, Juan Grande y Víctor Arroba, del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana (20.30 horas) y posteriormente con la gran final del Concurso de Murgas que comenzará a las 22.30h y donde competirán seis formaciones.

La comparsa Aquelarre en 2025. / La Crónica

El sábado 14 estará marcado por la ruta de artefactos que recorrerá La Granadilla, el Paseo Fluvial y Santa Marina y las actuaciones de murgas en la calle que podrán disfrutarse en los escenarios de San Atón, plaza de la Soledad, San Francisco y plaza de España.

El gran desfile: 12.000 personas desfilando

Otro de los platos fuertes será el gran desfile de Carnaval que se celebra el domingo, 15 de febrero, desde las 12.00 horas con un total de 58 comparsas. Como el último año, las sillas para el público serán gratuitas. Desfilarán cerca de 12.000 personas y la previsión de Casablanca es que finalice bien entrada la noche. “Si el año pasado finalizó en torno a las 22.00 o 22.30 horas, este año podría alargarse algo más”, ha indicado.

Lunes infantil

El lunes 16 tendrá un marcado carácter familiar con un pasacalles infantil de comparsas por la tarde y el pregón infantil a cargo de cuatro niñas: Valentina Ariza (Aprisa y Corriendo), Mara García (Carnavalati), Diana Paraschiv (Careto Salvavidas) y Sophie Vázquez (murga del CEIP Enrique Iglesias).

“La sardina se enterrará” el martes 17 de febrero desde las 11.00 horas en el barrio de San Roque. El desfile de comparsas partirá del Bar La Esquina y concluirá al final de la avenida Ricardo Carapeto, en torno a las 17.00 horas.

La comparsas Achiweiba desfilando en Badajoz. / La Crónica

Mascotas carnavaleras y homenaje a agrupaciones

El jueves 19 traerá una de las citas más singulares: el Concurso de Carnaval de Mascotas en la plaza de España, desde las 17.00 horas, con una nueva categoría para animales que vayan vestidos con trajes de murgas o comparsas, mientras que en el ‘Paseo de la fama del Carnaval de Badajoz’ (San Francisco) se descubrirán tres nuevas placas en homenaje a grupos carnavaleros de la ciudad. Hasta el momento han sido reconocida la Murga Los Agüitas, la Comparsa Lancelot, la comparsa Los Infectos Acelerados y la Murga Ad Libitum.

Una de las mascotas que participaron el año pasado. / La Crónica

Por la noche, a las 21.00 horas, el teatro acoge el Pregón de la Exaltación del Carnaval, centrado en los orígenes de la fiesta y en reconocer a las figuras más destacadas.

Último fin de semana grande

El viernes 20, la plaza de España vuelve a acoger el concurso de disfraces de calle, y paralelamente habrá actuaciones de murgas en distintos puntos de la ciudad, incluido algunos barrios como Cerro Gordo, mientras que el sábado 21 tendrá lugar la Gran Gala del Carnaval en el antiguo ferial (explanada del mercadillo de los martes), desde las 16.00 horas , con apertura de puertas a las 12.00 horas , entrega de premios, música y DJs.

Por último, el domingo 22 de febrero, la asociación de vecinos de Valdepasillas organiza el desfile despedida del Carnaval que discurre por las calles Tomás Romero de Castilla, Godofredo Ortega y Muñoz y Jacinta García Hernández.

Sobre la petición vecinal de trasladar este desfile a Sinforiano Madroñero, el concejal ha señalado que "se ha estudiado" pero es inviable por los "numerosos cortes de tráfico y molestias" que esto implicaría.

El concejal de Cultura José Antonio Casablanca junto a José Luis López de Ibercaja, en la presentación de la programación. / Rebeca Porras

En cuanto a la asistencia, el concejal prevé cifras similares al pasado año: hoteles completos y una participación global en la calle en torno a las 750.000 personas durante toda la fiesta.

(Habrá ampliación)