Sin descanso en el parque de bomberos de Badajoz: una veintena de salidas en poco más de 6 horas

Jornada intensa para los bomberos del parque municipal de Badajoz, al que se han incorporado compañeros que no estaban de guardia, para poder atender todos los avisos por incidencias provocadas por la borrasca Kristin y los servicios ordinarios.

En poco más de seis horas, han realizado una veintena de intervenciones, a las que se suman otra media docena de salidas durante la madrugada. Afortunadamente, de momento, no se han registrado incidentes de gravedad y la mayoría de las actuaciones están relacionadas con retirada de árboles y ramas de la vía pública, desprendimientos de tejados de chapa, derrumbe de algún muro, toldos, vallas publicitarias y señales de tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Intervención por el desprendimiento de un tejado de chapa. / LA CRÓNICA

Los bomberos se están encargando de retirar los árboles o ramas que interrumpen la circulación, pues la prioridad es restablecer la normalidad en la vía pública cuanto antes, mientras que de los que ha derribado el viento en espacios sin tráfico se están ocupando los operarios de Parques y Jardines.

Un árbol caído sobre un paso de peatones. / LA CRÓNICA

Algunos árboles se han partido por la mitad, de otros se han desprendido grandes ramas y otros han sido arrancados de cuajo por el viento, como en el entorno del Banco de España, junto a la avenida Antonio Masa Campos.

También el aire ha derribado una farola en la calle Francisco Guerra, en Valdepasillas, y señales de tráfico y vallas publicitarias frente al centro comercial El Faro.

Por ahora, no se han registrado daños personales ni desperfectos materiales de consideración.

En el parque municipal continúan en alerta a la espera de que remita el temporal. Además, hay intervenciones pendientes, pues hasta que el viento amaine no se puede actuar por el riesgo que supone para los propios bomberos, como es el caso de algunos tejados de chapa en Los Colorines o Valdepasillas.