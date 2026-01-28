Dori López habla de alimentación saludable en Ámbito Cultural de Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este jueves por la tarde una charla de la nutricionista Dori López bajo el título ‘Alimentación con sentido: cuando comer suma salud y no obsesión’, en la que abordará la nutrición desde un enfoque integral y realista, dejando de lado dietas estrictas, métodos complicados o la obsesión por “comer perfecto”. Por el contrario, hablará de cómo construir hábitos que sumen salud y bienestar, sin que la alimentación se convierta en una fuente de estrés o culpa.

La ponente también explorará mitos comunes sobre la comida, el peso y la salud y ofrecerá herramientas prácticas para tomar decisiones conscientes y sostenibles en el día a día. La conferencia, organizada por 48 Horas Magazine, combina información basada en evidencia con consejos aplicables, ejemplos cotidianos y una mirada cercana a cómo disfrutar de la alimentación sin perder el foco de la salud.

Dirigida a personas que quieren cuidarse sin obsesiones, que buscan entender la nutrición desde un punto de vista práctico y actual y que desean mejorar su relación con la comida más allá del tamaño del cuerpo. También es útil para quienes se sienten cansados de la desinformación, los métodos milagro y la presión estética y buscan alternativas.

Dori López es nutricionista con más de 20 años de experiencia, tecnóloga de alimentos y doctora en Tecnología de los Alimentos.

La charla comenzará a las 18.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.