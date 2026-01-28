Este jueves
Dori López habla de alimentación saludable en Ámbito Cultural de Badajoz
La nutricionista abordará los mitos comunes sobre la comida, el peso y la salud y ofrecerá herramientas prácticas para tomar decisiones conscientes y sostenibles en el día a día
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este jueves por la tarde una charla de la nutricionista Dori López bajo el título ‘Alimentación con sentido: cuando comer suma salud y no obsesión’, en la que abordará la nutrición desde un enfoque integral y realista, dejando de lado dietas estrictas, métodos complicados o la obsesión por “comer perfecto”. Por el contrario, hablará de cómo construir hábitos que sumen salud y bienestar, sin que la alimentación se convierta en una fuente de estrés o culpa.
La ponente también explorará mitos comunes sobre la comida, el peso y la salud y ofrecerá herramientas prácticas para tomar decisiones conscientes y sostenibles en el día a día. La conferencia, organizada por 48 Horas Magazine, combina información basada en evidencia con consejos aplicables, ejemplos cotidianos y una mirada cercana a cómo disfrutar de la alimentación sin perder el foco de la salud.
Dirigida a personas que quieren cuidarse sin obsesiones, que buscan entender la nutrición desde un punto de vista práctico y actual y que desean mejorar su relación con la comida más allá del tamaño del cuerpo. También es útil para quienes se sienten cansados de la desinformación, los métodos milagro y la presión estética y buscan alternativas.
Dori López es nutricionista con más de 20 años de experiencia, tecnóloga de alimentos y doctora en Tecnología de los Alimentos.
La charla comenzará a las 18.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.
