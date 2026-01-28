Hosteleros: "Las expectativas con el Carnaval de Badajoz se disparan de un año a otro"

El Carnaval no empieza cuando suenan las primeras murgas, comienza mucho antes, detrás de las barras. Los bares se preparan para aguantar el ritmo de Badajoz en una de las fiestas más importantes del año. Decoran, llenan almacenes, refuerzan el personal y adaptan el espacio para recibir a una multitud carnavalera dispuesta a disfrutar hasta que el cuerpo aguante.

En Azabache, ubicado en calle Sor Agustina, la música aún no suena, pero Pedro Infante ya está preparando la fiesta. Todos los años el bar se disfraza de una temática distinta y el día 9 ya se podrán ver los carteles de Carnaval en el local. Cuenta a La Crónica que por la mañana es como un día normal, pero al caer la tarde, cuando los clientes empiezan con las copas, la barra en la calle es la protagonista. «Servimos bocadillos y raciones de jamón, lomo, queso y algún que otro bacalao dorado y carne, pero todo será en la barra».

En cuanto al ambiente, uno de los artefactos siempre se coloca en la puerta de Azabache, lo que hace que anime el local y los clientes bailen. «En esta zona tenemos bastante ambiente, hay mucho cachondeo y nos lo pasamos muy bien».

De esta forma, no necesita adaptar el espacio, ya que los carnavaleros aprovechan la calle. Incluso, por la noche cierran el local.

«El único problema es que vienen miles de personas y, aunque no sean clientes, tienes que dejarlas entrar en el baño», comenta.

Infante empieza a hacer los pedidos con una semana y media de antelación. De este modo va organizando todo lo necesario y hablando con las empresas. En cuanto al horario, hay días que puede estar hasta las cuatro de la mañana. Después, en unas horas, el bar vuelve a abrir.

En la calle Ramón Albarrán, el Casino de Badajoz también se prepara para la celebración del Carnaval. La encargada, Jeniffer de la Flor, cuenta que todos los años se decora el establecimiento, además, el personal se disfraza para ir con el ambiente.

«Vienen cuatro murgas el sábado y otras cuatro el lunes, y entre una y otra, ponemos un poco de música para ambientar la noche», comenta.

Jennifer de la Flor, del Casino de Badajoz, sujeta el cartel de Carnaval / Santi García

La tortilla de patatas es el producto estrella que no puede faltar en estos días de fiesta. Tampoco las ensaladillas para los murgueros, a los que invitan cuando pasan por este bar. En cuanto al horario, al igual que Azabache, el Casino de Badajoz también está abierto hasta las cuatro de la mañana. Son los únicos días del año que se quedan hasta tan tarde.

Para afrontar estos días y reforzar la plantilla, contratan personal extra. Los perfiles que más buscan son cocineros y camareros. «Como estamos en el mismo centro, hay mucho ambiente».

En el local hay cabida como para unas noventa personas. Además, en la barra se queda todo el mundo de pie.

Carnaval 2026

En Café bar La Marina, ubicado en el paseo de San Francisco, los empleados también aparecerán vestidos de Carnaval. Además, las murgas se pasarán el lunes por este establecimiento.

Miguel Ángel Torres destaca el bocadillo de calamares como el producto que no puede faltar durante estas fechas. El menú lo reducen a bocadillos de lomo a la plancha, serranitos y pancetas, entre otros.

También necesitan reforzar la plantilla durante estos días, por lo que contratan personal de cocina y camareros. Con más de quince días antes del Carnaval tienen todo preparado. «Las expectativas se disparan de un año para otro. Es impredecible. El año pasado tuvimos muy buen ambiente, pero también afecta el tiempo, si no hay lluvia pensamos que este Carnaval de 2026 será bastante fuerte», explica.

Este local tiene que adaptar el espacio para acoger a todo el público que lo frecuenta estos días. Deben retiran mobiliario para que puedan entrar más personas al establecimiento.

El horario de cierre también se amplía estos días de fiesta, según el ambiente, por lo que estaría abierto hasta las cinco o seis de la mañana.

Un gran Carnaval también espera Carmen Gastrobar. Este establecimiento de la calle San Juan se disfrazará y celebrará junto a los carnavaleros, donde, según su gerente, Laura García, es un punto estratégico de una de las fiestas más importantes que hay en el Casco Antiguo.

Cuentan siempre con tres porteros para estos días, es la única festividad del año que necesitan seguridad en la puerta. Por otro lado, el sábado y el lunes de Carnaval montan la barra fuera.

«Es uno de los locales de referencia que se llena todos los días de Carnaval. Las mejores murgas, las que todos los años quedan en la final, actúan desde las seis y media de la tarde hasta las diez y media. Es visita obligatoria, que tenemos un cartel de Champions League», asegura García.

Sólo quedan unas semanas para el Carnaval de Badajoz, pero el ambiente ya está en el aire desde hace tiempo.

Aunque, cuando las calles de la ciudad vuelvan a la normalidad, hasta el próximo año, en los bares quedará la huella de la fiesta.

Un trabajo invisible, pero esencial en estas celebraciones, que se acaban cuando se sirve la última copa.