El Museo del Carnaval de Badajoz vuelve a abrir durante los días que dura la fiesta

No estaría justificado que las instalaciones que hacen un repaso por la historia y las características de la fiesta permaneciesen cerradas durante la celebración del Carnaval de Badajoz, declarado de Interés Turístico Internacional. El Museo del Carnaval de Badajoz reabrirá este mes de febrero durante los días de Carnaval, que oficialmente se celebra entre el 13 y el 22 de febrero, aunque la fase preliminar del Concurso de Murgas comienza en el teatro López de Ayala el próximo martes, día 3.

El Museo del Carnaval de Badajoz, que en 2025 cumplió su mayoría de edad, lleva cerrado de manera intermitente desde 2023 por problemas de financiación para la contratación del personal. El año pasado se reabrió con motivo de los carnavales y el ayuntamiento ha decidido repetir esta decisión en 2026, según han confirmado fuentes municipales. En 2025 pasaron más de un millar de visitantes por las instalaciones durante los días de Carnaval. La fórmula para que pueda abrir sus puertas será la misma, con personal del Museo de la Ciudad Luis de Morales. El contenido es el mismo, salvo los trajes de las comparsas ganadoras, que se actualizan, y se expondrán las del último gran desfile.

¿Desde cuándo lleva cerrado?

El museo cerró sus instalaciones en noviembre de 2023. En aquel momento el ayuntamiento, titular de las instalaciones, alegó que no había recibido la subvención de la Junta de Extremadura que permitía pagar el sueldo de las dos trabajadoras. Varios meses después, en julio de 2024, llegó una subvención de la Junta para este fin y el ayuntamiento se puso manos a la obra para intentar reabrirlo. Ocurrió justo un año después de su cierre, en noviembre de 2024. Así estuvo siete semanas, hasta que volvió a cerrar en diciembre de ese mismo año.

Durante estas siete semanas, el museo no pasó inadvertido a los amantes del Carnaval. Alrededor 2.500 personas pasaron por la poterna del Baluarte de Santiago: una media de 51 personas diarias, procedentes de España, otros países europeos y también Latinoamérica y, sobre todo, pacenses y extremeños. Cerró de nuevo y reabrió puntualmente en Carnaval de 2025.

En agosto pasado, fue la última vez que el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, habló sobre la reapertura de este museo, con motivo de la presentación del programa de La Noche en Blanco de Badajoz en la que, contra todo pronóstico, las instalaciones permanecieron cerradas. Casablanca volvió a dar la misma explicación y comentó que el ayuntamiento seguía trabajando con la Junta de Extremadura para poder firmar un nuevo convenio que permita reactivar el espacio de forma estable. “Ya hemos contado la problemática en innumerables ocasiones”, señaló Casablanca, quien recordó que el actual modelo de colaboración “se hacía imposible” sin que la Junta aprobara un nuevo presupuesto. Tampoco ahora lo tiene.