Temporal
Los parques de Badajoz se mantienen cerrados esta tarde para evaluar daños
También ha informado de que los servicios municipales continúan trabajando para reponer el arbolado caído y evitar nuevas afecciones en la vía pública
Los parques, jardines e instalaciones deportivas de Badajoz permanecerán cerrados esta tarde.
Aunque los efectos del temporal, provocado por la borrasca Kristin, se han ido diluyendo a lo largo de las horas en Badajoz, el ayuntamiento ha decidido que se mantengan cerrados estos espacios, para poder hacer una evaluación de los daños y evitar cualquier tipo de incidencia para los usuarios, según han informado desde el consistorio.
Estas mismas fuentes han explicado que los servicios municipales continúan trabajando para reponer el arbolado caído y evitar nuevas afecciones en la vía pública.
