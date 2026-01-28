Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AscensorMaquillaje de carnavalCartel de Semana SantaCarnaval de Badajoz
instagram

Temporal

Los parques de Badajoz se mantienen cerrados esta tarde para evaluar daños

También ha informado de que los servicios municipales continúan trabajando para reponer el arbolado caído y evitar nuevas afecciones en la vía pública

El parque de Castelar, cerrado por el temporal.

El parque de Castelar, cerrado por el temporal. / S. GARCIA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Los parques, jardines e instalaciones deportivas de Badajoz permanecerán cerrados esta tarde.

Aunque los efectos del temporal, provocado por la borrasca Kristin, se han ido diluyendo a lo largo de las horas en Badajoz, el ayuntamiento ha decidido que se mantengan cerrados estos espacios, para poder hacer una evaluación de los daños y evitar cualquier tipo de incidencia para los usuarios, según han informado desde el consistorio.

Noticias relacionadas

Estas mismas fuentes han explicado que los servicios municipales continúan trabajando para reponer el arbolado caído y evitar nuevas afecciones en la vía pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents