La Policía Local inicia el desalojo de las casas aisladas de Valdebotoa y Gévora

La borrasca Kristin continúa causando estragos por la provincia de Badajoz. Las fuertes lluvias han provocado una crecida del cauce en Valdebotoa y Gévora. Por ello, ya está siendo efectivo el desalojo de las casas aisladas de ambas pedanías.

Según ha podido conocer este diario, minutos antes de las 11.30 horas, se ha dado la orden por parte del consejero de Presidencia, Abel Bautista, para comenzar con el proceso de desalojo. En las pedanías se encuentran siete patrullas de la Policía Local, así como dos de la Guardia Civil, quienes van a iniciar la filiación para identificar a todos los vecinos.

En estas casas viven 15 personas, de las cuales todas tienen que ser desalojadas.

Medida preventiva

Asimismo, este desalojo corresponde a una medida preventiva por la crecida del cauce, que estaba prevista para esta tarde, pero que ya está siendo visible y está afectando a las casas aisladas de ambas pedanías.

Seguridad

Minutos antes de las 11.00 horas, el alcalde de Badajoz, a través de la red social X, ya informaba de que la Policía Local iba a proceder a informar y desalojar las casas aisladas de ambas pedanías.

"Sé que es muy difícil abandonar el hogar, pero la seguridad está por encima de todo", ha asegurado. "Responsabilidad y colaboración por favor", ha concluido.