El SES revisará el contrato del personal de limpieza de los hospitales de Badajoz

La Gerencia del Área de Salud de la Junta de Extremadura llevará a cabo la revisión del contrato del personal de limpieza en los hospitales de Badajoz. La administración ha respondido que "respeta las reivindicaciones laborales" y "comprende su preocupación". De este modo, comprobará si se ha producido algún incumplimiento y se ofrece a facilitar un espacio de mediación para la resolución del conflicto.

Los empleados de la limpieza se concentraron el pasado martes a las puertas del Hospital Universitario de Badajoz para exigir mejores condiciones laborales. En concreto, que se cubran los puestos de trabajo debido a bajas y jubilaciones. Marcelo Hipólito, de la Secretaría del Área Interna de UGT-FeSMC, afirmó que tanto el personal del Hospital Universitario como el Perpetuo Socorro "están agotados". Los empleados trabajan doce días seguidos. "Hay personas que acumulan descansos desde el 2023". Según Hipótico, el SES les había transmitido que hasta que no haya un nuevo pliego, el cual tardaría unos meses, no se podrían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

En este sentido, la Gerencia ha respondido que "vela por el cumplimiento de las prescripciones técnicas recogidas en el pliego de contratación del servicio de limpieza de los centros hospitalarios de la ciudad, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado y de calidad". Además, recuerda que se trata de un conflicto entre la empresa adjudicataria del servicio, Tersum, y su plantilla, "siendo la empresa la responsable directa de la organización y gestión del personal".

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de Tersum, Julián Suárez, explicó que, desde hace tres años, no se cubren las bajas ni las jubilaciones. "El problema ha ido a más y ahora no puedes pedir un día de descanso de los festivos trabajados. Además, el trabajo es excesivo, los que quedamos nos tenemos que ocupar de todo. Hay gente que tiene hasta dos y tres servicios".

En la concentración del pasado martes, el secretario de Organización y Finanzas de Hábitat CCOO Extremadura, Félix García, resaltó la propuesta de que la empresa contrate más personal y se puedan cubrir las bajas. "Lo que se intenta es que se valore la situación y se cumplan con los pliegos. Hay mucha falta de personal y mucha acumulación de trabajo".

Calendario de movilizaciones

Marcelo Hipólito explicó que, aunque en los pliegos figuran alrededor de 210 trabajadores y trabajadoras, la plantilla real ronda las 140 personas activas, ya que existen cerca de 60 bajas que no se están sustituyendo. Esta falta de cobertura "provoca una sobrecarga constante sobre quienes continúan trabajando, generando estrés laboral, encadenamiento de jornadas sin descanso suficiente y nuevas bajas, en un círculo que agrava aún más el problema".

En caso de que no se aporte ninguna solución, Hipólito advirtió de que el calendario de movilizaciones va a continuar si no se reconduce la situación. "Si hay que ir a huelga iremos, lo importante es buscar una solución y reconducir la situación para que los trabajadores tengan los descansos que marca la ley".