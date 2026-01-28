Rubén Tanco hace que Badajoz se suba a la bicicleta

Badajoz vivirá este domingo, 1 de febrero, una intensa jornada de ciclismo con la celebración del I Criterium Rubén Tanco, una prueba que nace con vocación de continuidad y que ya en su estreno ha despertado un notable interés entre corredores y aficionados. La carrera arrancará a las 10.00 desde el entorno de Lusiberia y se disputará sobre un circuito de 11 kilómetros, al que los participantes deberán dar nueve vueltas hasta completar un recorrido total cercano a los 102 kilómetros.

Diseñada inicialmente para 120 ciclistas, la elevada demanda ha obligado a la organización a ampliar el cupo hasta los 150 dorsales, rozando en estos momentos los 140 inscritos. Entre ellos, destaca la presencia de unos 25 corredores procedentes de Portugal, con nombres de referencia como Joao Letras, campeón luso en cinco ocasiones, además de participantes llegados desde distintos puntos de Extremadura y provincias como Salamanca, Sevilla, Huelva o Málaga.

La presentación oficial de la prueba contó con la presencia de Rubén Tanco, jefe de filas del equipo Fundación CB Integrateam y principal impulsor del evento; Iván Manzano, subdirector de Fundación CB; Juan Parejo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz; y Javier Sánchez Cidoncha, representante de la Asociación Ciclista A las 3.

Durante el acto, Iván Manzano destacó que Rubén Tanco «representa los valores de superación e integración que promovemos desde Fundación CB», motivos que llevaron a la entidad a convertirlo en uno de sus referentes deportivos. Por su parte, el propio Tanco explicó que el cambio de formato busca «acercar el ciclismo al público» y ofrecer «una prueba rápida y de mucho nivel», reconociendo que la meteorología será uno de los factores a tener en cuenta, aunque con el objetivo claro de que el criterium «pueda asentarse en el calendario».

Desde el Ayuntamiento, Juan Parejo subrayó el respaldo institucional a iniciativas vinculadas a Fundación CB y puso en valor el compromiso de Tanco con el deporte inclusivo y con su ciudad. En la misma línea, Javier Sánchez Cidoncha resaltó el atractivo del recorrido, con la incorporación del Puente 25 de abril, la posibilidad de abanicos por el viento y premios parciales en cada paso por meta para incentivar los sprints, garantizando en todo caso la seguridad del trazado.

El I Criterium Rubén Tanco se presenta así como una apuesta firme por el ciclismo urbano y por la proyección deportiva de Badajoz.