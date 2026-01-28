El Torneo de Esgrima Ciudad de Badajoz crece y repite

Badajoz volverá a convertirse en punto de encuentro para la esgrima extremeña el próximo 1 de marzo con la celebración del II Torneo de Esgrima Ciudad de Badajoz, una cita que refuerza la presencia de esta disciplina en el calendario deportivo regional y que aspira a crecer tanto en participación como en proyección. La competición tendrá lugar en el pabellón Antonio Domínguez, donde se instalarán seis pistas para acoger a entre 50 y 60 tiradores procedentes de distintos puntos de Extremadura.

El torneo formará parte del ranking autonómico de la Federación Extremeña de Esgrima, aunque también estará abierto a la participación de clubes de fuera de la región. De hecho, ya está confirmada la presencia de entidades llegadas desde Andalucía y Castilla y León, que repetirán experiencia tras la primera edición. Desde la organización se destaca que esta segunda entrega supondrá un paso adelante en el plano organizativo, con una estructura más sólida y una mayor ambición competitiva.

Como antesala al torneo, se celebrará la Jornada de Exhibición de Esgrima Deportiva, organizada por la Academia de Esgrima de Badajoz (AEBA). Esta actividad se desarrollará entre las 9.00 y las 14.00 en el interior del edificio de la Galera, un enclave patrimonial de gran valor que acogerá, por primera vez, una exhibición deportiva de este tipo.

La presentación oficial del torneo y de la jornada de exhibición contó con la presencia de Juan Parejo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz; Amós Alonso, presidente de AEBA; y Rubén Galea, concejal de Turismo y Patrimonio Histórico. Durante el acto, Juan Parejo agradeció al club su labor de difusión de la imagen de la ciudad y puso en valor el impacto de las competiciones deportivas en la economía local, señalando que «si hay algo que llena los hoteles de Badajoz son los eventos deportivos». Además, destacó el crecimiento de AEBA, que ha multiplicado por cuatro su número de integrantes en apenas un año.

Por su parte, Amós Alonso subrayó el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento y celebró que el club se haya convertido en el que cuenta con más federados de Extremadura, agradeciendo especialmente la cesión de la Galera para la exhibición. Finalmente, Rubén Galea resaltó el carácter histórico del enclave y afirmó que «es la primera vez que un recinto patrimonial municipal se utiliza para una exhibición deportiva», en una apuesta clara por abrir estos espacios al uso ciudadano.

El II Torneo de Esgrima Ciudad de Badajoz se consolida así como una cita clave para el crecimiento de este deporte en la región.