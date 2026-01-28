Los vecinos de las casas desalojadas de Valdebótoa: "No estamos tranquilos"

En Valdebótoa y Gévora, el temporal y la previsión de una crecida del río han obligado a desalojar las casas aisladas. Los avisos han llegado a través de Policía y Guardia Civil, ante el riesgo de inundación y por la suelta de agua en el pantano Peña del Águila (Villar del Rey) a través de los aliviaderos. Mientras abandonan la zona, los vecinos intentan asegurar puertas, proteger lo que puedan y sacar lo imprescindible.

Un amplio dispositivo de la Policía Local y de Guardia Civil se ha desplegado, primero en la zona de las casas aisladas de Valdebótoa y, posteriormente, a las de Gévora. El fin, informar y proceder al desalojo preventivo de sus domicilios.

Una historia que se repite

Nubia Olivera Silva, vecina de una de las casas desalojadas desde hace 21 años, relata que la orden ha sido directa: "Han pasado la Policía y la Guardia Civil y nos han dicho que tenemos que irnos, que tenemos que desocupar las casas". Explica que en su vivienda son cinco personas y que el motivo del desalojo es la crecida prevista, "que ya han abierto los pantanos".

Aunque intenta mantener la calma, reconoce el nerviosismo. "Estoy ahí intentando cerrar un poco las puertas, cerrando todo, para que no entre el agua, con un poquito de intranquilidad. No hemos dormido nada en toda la noche". Además, admite que no esperaban una situación así, "porque estaba muy sequito, pero dicen que el río va a subir mucho". Esto provoca que a su mente vengan recuerdos de hace tres años. Entonces, la subida fue mayor y el agua alcanzó casi un metro de altura. Perdieron muebles, electrodomésticos, enseres y dañó gran parte de las estancias de su casa: "La piscina no se veía, estuvimos días sacando kilos y kilos de barro", afirma Olivera.

Nubia Olivera, vecina desalojada de las casas aisladas de Valdebótoa (Badajoz). / J. H.

Los menos daños posibles

Otro de los testigos de aquel momento fue Nicolás Rodríguez Chaves que relata que en 2022 el agua "inundó todo. Llegó a los 70 u 80 centímetros". Por ello y ante el temor de que vuelva a pasarles han estado preparando la casa antes de marcharse "para sufrir lo menos daños posibles". Han tapado puertas con chapas, sellado sumideros y han hecho algunas maletas.

Nicolás Rodríguez Chaves sella una de las entradas de su casa en la pedanía de Valdebótoa (Badajoz). / J. H.

Todo con el fin de que las pérdidas en esta ocasión no sean tan cuantiosas como hace tres años. "Tuvimos que tirar electrodomésticos, muebles y de todo". Apoyados unos vecinos y otros, han ido acondicionando los accesos a la casa para evitar que el agua y el lodo penetre en el caso de que suba el cauce del río Gévora hasta alcanzarla.

Mientras, en el pueblo, Josefa Saché sigue la situación con preocupación por sus hermanos, que viven en las casas aisladas. "Si mantienen la orden y la tienen que abandonar, no les va a quedar otra", expresa. Aunque reconocía que "ayer por la tarde estaba el río más alto que está hoy" observándolo desde uno de los puentes. Como muchos vecinos, se mantiene pendiente de noticias y llamadas.

María José Saché, vecina de Valdebótoa (Badajoz). / J. H.

No es nada nuevo para esta mujer y su familia. Todos han vivido "desde toda la vida" en esta zona de Badajoz, pero ella desde hace pocos años se mudó a la pedanía. Pese a la costumbre, ha vivido con nerviosismo la crecida del cauce del Gévora.

Asimismo, la mayoría de los vecinos de las casas aisladas de Valdebótoa han abandonado sus domicilios. Según el alcalde pedáneo, Francisco José Elías, "han respondido muy bien y solo queda uno que ha mostrado su intención de abandonar". En concreto, ese vecino, se ha demorado más, porque está subiendo a la zona más alta de su casa, los electrodomésticos y las pertenencias de valor.

Coordinación entre cuerpos

El desalojo de estos vecinos se ha coordinado por parte del Ayuntamiento de Badajoz y ha contado con la incorporación de todos los cuerpos participantes, Policía Local, Guardia Civil y con el soporte de Cruz Roja Extremadura.

Centro Móvil de Operaciones instalado por Cruz Roja Extremadura en Valdebótoa (Badajoz). / Cruz Roja

Esta entidad ha instalado en las inmediaciones de la pedanía de Valdebótoa el Centro Móvil de Operaciones, un vehículo que han incorporado hace muy pocos meses y que todavía no habían presentado de manera pública. Desde él se han seguido los trabajos de desalojo tanto en Valdebótoa como en Gévora.

Asimismo, han enviado cuatro ambulancias, tres vehiculos de transporte adaptado y otros tres vehiculos de apoyo.

Hasta el momento, los medios de evacuación han trasladado a unas 40 personas de la zona donde se ha decretado la evacuación, que actualmente están siendo atendidos en el Edificio de Usos Múltiples de Gévora, a la espera de la evolución de la situación. Así mismo, la mayor parte de la población de la zona evacuada, se ha trasladado por medios propios a segundas residencias.

Actualmente todo el dispositivo está en marcha, a la espera de evolución de la situación, en coordinación con el 112 de Extremadura