Iniciativa del ayuntamiento
Vinilos gratuitos para locales comerciales vacíos del Casco Antiguo de Badajoz
El objetivo es que sean más atractivos para venderlos o alquilarlos y embellecer el entorno
Mejorar la visibilidad y facilitar su comercialización contribuyendo al mismo tiempo a seguir construyendo una ciudad más activa, atractiva y orientada al comercio local. Estos son los objetivos de una iniciativa que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento de Badajoz, en concreto, la delegación de Comercio, para apoyar a los propietarios de locales comerciales que deseen sacarles rentabilidad, ya sea mediante alquiler o venta.
La propuesta consiste en la colocación de vinilos decorativos en escaparates de locales comerciales actualmente disponibles, con la idea de hacerlos más visibles y atractivos. Una acción pensada para poner en valor estos espacios y facilitar su conexión con emprendedores e inversores interesados en iniciar una actividad en la zona. Así como embellecer el entorno urbano y reforzar una imagen comercial cuidada, dinámica y coherente en una de las zonas con mayor potencial histórico y comercial de la ciudad.
La actuación se desarrollará en locales ubicados dentro del Casco Antiguo (zona intramuros) que se encuentren disponibles.
Los propietarios interesados podrán aspirar a participar en esta iniciativa, para lo cual tendrán que solicitar la colocación del vinilo hasta completar el número previsto de actuaciones, que se asignarán por orden de solicitud.
La Delegación de Comercio se anima a los propietarios de locales comerciales en desuso a aprovechar esta oportunidad para mejorar la visibilidad de sus espacios y facilitar su comercialización, contribuyendo al mismo tiempo a seguir construyendo una ciudad más activa, atractiva y orientada al comercio local.
¿Qué deben hacer los interesados?
Los interesados que quieran obtener más información pueden llamar al teléfono 924 47 85 73 o ponerse en contacto a través del correo electrónico comercio@aytobadajoz.es.
