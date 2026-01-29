200 vecinos se concentran contra el "basurazo" en Badajoz

Alrededor de doscientos ciudadanos se concentraron la noche del miércoles en la plaza de España de Badajoz, delante del ayuntamiento, para protestar contra el «basurazo», que es como denominan a la tasa de basura implantada este año, de obligado cumplimiento en todos los municipios por una directriz europea traducida a una ley nacional.

Doscientos son muchos menos de los que las organizaciones convocantes habían previsto, pues confiaban en que acudiesen miles (aseguran que se han presentado más de 8.000 recursos en el ayuntamiento). «Lo importante no es la cantidad, sino la calidad y los que aquí estamos es calidad», comentaba Manuel Núñez, presidente de la asociación de consumidores Facua Extremadura, uno de los colectivos convocantes, junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos Siglo XXI, la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios y la Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores de Extremadura (Opaex).

«Vamos a llegar hasta el final», fue la consigna que transmitió a los asistentes Anselmo Solana, presidente de la federación vecinal. Con este mensaje se refería a la intención de los convocantes de acudir a los tribunales si el ayuntamiento no modifica la forma de pago de esta tasa. Se oponen a que la parte variable se calcule en función de los metros cuadrados, un criterio que, en su opinión, no tiene que ver con el propósito de la Unión Europea, que es «quien contamina paga».

Un recurso que, según anunció Solana, se presentará «en los próximos días». «Contaminamos las personas, no los metros cuadrados de la vivienda». Solana volvió a pedir diálogo al equipo de gobierno, que se siente con los grupos políticos y con estos colectivos «y llegar a acuerdos». «¿Tan difícil es?», se preguntó.

«La ciudadanía no se va a quedar callada, por eso decimos Ignacio, escucha, Badajoz está en lucha», conminó. «Son los ciudadanos los que cada día hacen que su ciudad crezca, avance y lo que hoy están demostrando es que quieren que sus políticos los escuchen, que no estén lejos de lo que es la realidad, que nos lleva a anunciar que en los próximos días volveremos, pero esta vez por la intransigencia del equipo de gobierno municipal, que nos va a llevar a que sean los tribunales de justicia los que tengan que resolver el conflicto», advirtió.

A la concentración asistieron concejales del PSOE, entre ellos la portavoz municipal, Silvia González. También representantes de Greenpeace.

Otro que tomó la palabra (el micrófono) fue el presidente de la Plataforma de NUS, Juan Carlos De Lima, quien aprovechó para poner en pie la postura de quienes tienen una segunda vivienda, que pagan dos veces esta tasa, pues cuando están en la primera no están en la segunda. «Es una absoluta barbaridad», dijo. El presidente de Facua, por su parte, insistió en que esta organización presentará el recurso contencioso-administrativo «para que los tribunales resuelvan el entuerto que el ayuntamiento ha creado, porque no ha querido escuchar a la ciudadanía».

«No al barurazo, no al basurazo», fue el grito, acompañado del sonido de cencerros, que más se escuchó en la concentración, que fue pacífica y se prolongó durante media hora.