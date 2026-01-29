Acuerdo "histórico" entre la Diputación de Badajoz y los sindicatos para la modernización del empleo público provincial

La Diputación Provincial de Badajoz y las organizaciones sindicales con representación en la institución han firmado este jueves el Acuerdo Marco de Cooperación y Mejora del Empleo Público Provincial, un documento de alcance "histórico" que fija la hoja de ruta para la modernización de la administración provincial hasta 2027 y consolida el "mayor paquete de mejoras laborales y organizativas acordado en la institución".

El acuerdo, suscrito por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el vicepresidente Tercero y diputado Delegado del Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud Laboral, Ramón Díaz, y los representantes de UGT, USO, CSI-CSIF, CCOO y USICAEX, "refuerza el diálogo social como eje central de la gestión pública y sitúa a la Diputación de Badajoz como una de las administraciones provinciales más avanzadas en planificación de recursos humanos, carrera profesional y derechos laborales", según ha explicado la institución en nota de prensa.

Aspectos más relevantes

Entre los aspectos más relevantes destaca la regulación de la funcionarización del personal laboral, apertura de la negociación para mejorar el Plan de Pensiones, aplicación de regulación de la jubilación parcial y la mejora en la profesionalización de los tribunales de procesos selectivos, que permitirán avanzar en igualdad de oportunidades, reconocimiento profesional y aprovechamiento del talento interno.

En materia de conciliación y modernización, el acuerdo contempla la actualización del Reglamento de Teletrabajo, con un sistema abierto y permanente que consolida esta modalidad como forma ordinaria de prestación de servicios, alineada con la eficiencia, la sostenibilidad y las nuevas formas de organización administrativa. Asimismo, se acuerda la elaboración de un nuevo Reglamento Único de Bolsas de Trabajo, adaptado a la normativa vigente y orientado a reducir la temporalidad.

El acuerdo aborda el relevo generacional, en un contexto en el que más de la mitad de la plantilla se aproxima a la jubilación, en búsqueda de mecanismos para la transmisión del conocimiento y la captación de talento asegurando la continuidad y calidad del servicio público.

Administración moderna, solvente y preparada

La presidenta de la Diputación ha destacado que este acuerdo "refuerza a la Diputación como una administración moderna, solvente y preparada para los retos del futuro, colocando a las personas en el centro de la acción pública", al tiempo que ha subrayado "el papel decisivo del diálogo social y la responsabilidad de las organizaciones sindicales para alcanzar consensos duraderos".

Por su parte, los sindicatos firmantes han puesto en valor que el acuerdo recoge "reivindicaciones históricas del personal, consolida derechos, mejora condiciones laborales y sienta las bases de una administración provincial más justa, profesionalizada y eficaz".

El acuerdo marco tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y contará con una comisión de seguimiento que garantizará su desarrollo, evaluación y cumplimiento en los plazos establecidos.