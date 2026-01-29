Adif prueba con éxito la futura Autopista Ferroviaria Madrid–Badajoz, un paso histórico para Extremadura

Extremadura está acostumbrada a que el tren llegue tarde… en todos los sentidos. Por eso, que Adif haya completado con éxito una simulación comercial de la futura Autopista Ferroviaria (AF) entre Madrid Abroñigal y Badajoz Frontera no es un trámite técnico más: es un hito que apunta a un cambio de era para la logística regional y para el papel de Badajoz como puerta ferroviaria hacia Portugal.

La prueba se ha realizado junto a Tramesa, Transitalia y Medway, y confirma que la infraestructura y las terminales logísticas están preparadas para un servicio que puede marcar un antes y un después en una comunidad que lleva décadas reclamando un ferrocarril a la altura de sus necesidades.

Prueba real, con cargas reales

La simulación se ha llevado a cabo con trenes cargados con 26 semirremolques de 4 metros de altura, un estándar exigente que sirve para medir de forma práctica si la red y las terminales de origen y destino pueden asumir este tipo de transporte sin sobresaltos.

El objetivo ha sido claro: verificar compatibilidades —tanto de infraestructura como de operación en terminales— y garantizar la calidad del servicio antes de que arranque la explotación comercial. Es decir, no se trata de un anuncio sobre el papel, sino de una comprobación sobre raíles.

Badajoz, pieza clave en el corredor que mira al mar

Una vez la Autopista Ferroviaria esté operativa, conectará con la AF Valencia–Madrid, la primera de la red convencional puesta en marcha por Adif el pasado año. Con esa unión, quedaría completo el itinerario Valencia–Badajoz, con un valor estratégico: dar continuidad a la autopista del mar que enlaza Italia con el puerto de Valencia, con tráficos principalmente ro-ro (roll on/roll off), es decir, mercancía rodada.

Para Extremadura, esto abre una oportunidad largamente esperada: pasar de ser “territorio de paso” a territorio de conexión, con capacidad para captar actividad logística y atraer nuevos flujos de mercancías. Y el horizonte es aún más ambicioso: en el futuro, el itinerario podría extenderse hasta Portugal, reforzando el papel de Badajoz como nodo fronterizo.

Menos camiones, más competitividad y un impulso económico local

Este tipo de servicios intermodales persiguen algo muy concreto: que parte del transporte que hoy se hace por carretera pueda moverse por ferrocarril, aprovechando las infraestructuras existentes. Según Adif, la puesta en marcha de autopistas ferroviarias ayuda a generar actividad económica ligada a la explotación de terminales intermodales en origen y destino, además de potenciar la actividad logística y ferroviaria con seguridad y calidad.

Y hay otra lectura importante: la Autopista Ferroviaria se presenta como una solución que puede suponer ahorros en costes externos y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en línea con los objetivos de sostenibilidad del transporte.

Una apuesta nacional con impacto directo en Extremadura

Adif ya tiene en servicio la AF Barcelona–Le Perthus (en ancho estándar) y la citada AF Valencia–Madrid (en ancho ibérico). Además, trabaja en más de 20 itinerarios tras recibir interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias, canalizado a través de su Oficina de Apoyo y Asesoramiento de las Autopistas Ferroviarias (OAA).

En ese mapa, Madrid–Badajoz no es una línea más: para la región, significa empezar a recuperar tiempo perdido. Si la operación comercial se consolida, Extremadura puede dejar de estar en el vagón de cola ferroviario y subirse —por fin— a un tren que va en dirección a Europa.