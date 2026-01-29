Condenada a 22 años de prisión la mujer que asesinó a su pareja en Zafra (Badajoz)

22 años de prisión. Es la pena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a Nerea. F. por matar a su pareja, Iván Melo, la madrugada del 9 de julio de 2024 en Zafra, tras asestarle varias puñaladas, una de ellas mortal. El magistrado, siguiendo el veredicto que dictó el jurado popular el pasado 15 de enero, la condena por un delito de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco.

Además, la mujer tiene que indemnizar por daños morales a la hija de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 6 años, con 140.000 euros; a su madre, con 62.000; y a su hermano, con otros 23.000 euros, quienes se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con ellos durante un tiempo de diez años superior a la duración de la pena de cárcel.

Basándose en el veredicto del jurado, la sentencia de la Audiencia de Badajoz da por probado que, en el momento del crimen, Nerea F. e Iván Melo mantenían una relación sentimental y pernoctaban juntos habitualmente en una vivienda de este último, ubicada en el número 37 de la calle Belén, propiedad de la familia de la víctima, pese a que ambos eran conocedores de que existía una orden de alejamiento de 400 metros y un durante 16 meses de él hacia ella por violencia de género.

El día 8 de julio, los dos decidieron pasar juntos la tarde y acudieron a una casa de apuestas de Zafra, tras lo que volvieron "también juntos", ya la madrugada del 9 de julio, a la vivienda de la calle Belén. Una vez en el interior iniciaron una discusión sin que conste el motivo, en el transcurso de la que Iván le dijo a Nerea expresiones como “que te vayas fuera de aquí, que aquí no puedes estar”, “eres una hija de puta drogadicta, drogata”.

Con posterioridad a esa pelea, pero esa misma madrugada, cuando la víctima estaba acostada y dormida en la cama del dormitorio principal, con sus capacidades físicas y psíquicas inhabilitadas por la ingesta abusiva de sustancias estupefacientes, la mujer aprovechó esta situación y, "con ánimo de acabar con su vida", se puso a horcajadas encima de él y le asestó dos puñaladas en la frente con una navaja que portaba.

A continuación, según recoge el fallo, con el mismo ánimo de acabar con su vida, otra puñalada en la región centro-torácica, sin que Iván tuviera posibilidad de defensa. Acto seguido, Nerea salió detrás de Iván y, con similar intención, en el pasillo de la vivienda le asestó con la misma navaja otra puñalada más que le alcanzó en la cara posterior del tercio proximal del brazo izquierdo, que él interpuso en "un mínimo intento" para protegerse de la agresión.

Finalmente, el hombre consiguió, andando por el pasillo, alcanzar la puerta principal y, una vez traspasada, se derrumbó en la vía pública falleciendo posteriormente.

La navaja

Al ver a Iván en el suelo, Nerea acudió al domicilio de su vecina para pedir que llamara a los servicios sanitarios, tras lo que entró de nuevo en la vivienda a buscar un edredón con el que tapó el cuerpo de su pareja, que yacía en el suelo.

La mujer volvió a acercarse más tarde a la casa de la vecina para entregarle varios enseres, entre los que se encontraba la navaja con la que había apuñalado a Iván.

La puñalada en la región centro-torácica produjo a la víctima una herida inciso-punzante con trayectoria de delante hacia atrás y perpendicular al plano corporal, atravesando el esternón y el pericardio y afectando a la arteria aorta en la zona próxima a su nacimiento. Esa fue la herida que le causó la muerte, ya que le provocó una hemorragia que desembocó en un taponamiento pericárdico.

La fiscalía y la acusación particular solicitaban para ella 25 años de prisión.

Pena "proporcionada" a los hechos

El magistrado entiende que 22 años de cárcel es una pena "adecuada y proprocionada" al caso, atendiendo al número de puñaladas efectuadas sobre el cuerpo de Iván (cuatro), a que se asestaron en el interior de la vivienda en la que pernoctaba la acusada y en la intimidad del domicilio y teniendo en cuenta que Nerea persiguió a la víctima después de la puñalada mortal en el tórax hasta alcanzarlo con una cuarta.

Noticias relacionadas

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX). El abogado de la defensa, Juan José Collado, ya avanzó tras el veredicto del jurado popular que recurriría el fallo.