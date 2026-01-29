En Plaza de España
Empiezan a desmontar el árbol de Navidad de Badajoz
Esta decoración permanecía en el centro de la ciudad desde finales de noviembre
El momento ha llegado. Tras su inauguración hace dos meses, el árbol de Navidad situado en la Plaza de España de Badajoz ha comenzado a desmontarse.
Sobre el mediodía de este jueves, distintos operarios, junto a un camión, retiraban las piezas del enorme árbol, que decoraba el centro de la ciudad desde finales de noviembre.
Del techo de luces al árbol
Cabe destacar, además, que la instalación de este espacio navideño no estuvo exento de polémica, ya que, inicialmente, la plaza iba a contar con un gran techo de luces desde la torre hacia los edificios del perímetro.
Sin embargo, poco después, se desplomó, sorprendiendo a los que transitaban por la plaza. Finalmente, se optó por volver a contar con el tradicional árbol de Navidad, que múltiples vecinos pedían recuperar.
