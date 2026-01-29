Una empresa portuguesa de films elige la plataforma logística de Badajoz para su primera planta en España

La empresa portuguesa Evertis Ibérica ha elegido la plataforma logística de Badajoz para instalar su primera planta en España de films flexibles para envases, aplicaciones médicas y farmacéuticas. La compañía ubicará sus instalaciones en una parcela de 15.000 metros cuadrados y contará con una capacidad productiva de 9.000 toneladas anuales.

La previsión es que la planta esté operativa en junio de 2027 y el proyecto se implementará de forma progresiva, según han explicado fuentes de la Junta de Extremadura, después del encuentro mantenido este jueves entre la presidenta en funciones, María Guardiola, y el presidente ejecutivo del Grupo IMG -del que forma parte Evertis Ibérica, Manuel Matos Gil.

Según la empresa portuguesa, la inversión supera los 17,8 millones de euros y se generarán 48 puestos de trabajo directo.

Incentivos Regionales

La Dirección General de Empresa de Extremadura ha acompañado a la compañía en la presentación del expediente para la segunda convocatoria de Incentivos Regionales 2025, con cuya resolución, publicada en diciembre de 2026, el proyecto Everbio ha sido beneficiario de una subvención por importe de 4, 7 millones de euros, recoge Efe. Para el desarrollo de esta iniciativa, se ha constituido la sociedad Everbio España, participada al 100 por cien por Evertis Ibérica.

No obstante, está prevista la entrada de la sociedad pública Extremadura Avante, con una participación del 30% (2 millones de euros).

Evertis Ibérica mantendrá el 70% del capital una vez se complete el correspondiente proceso administrativo.

La implantación de esta planta en la Plataforma Logística de Badajoz, según ha destacado la Junta, reforzará la estrategia regional para atraer inversión industrial "altamente especializada", generar empleo "estable" y promover modelos de producción sostenibles basados en "la economía circular y el reciclaje avanzado" de polímeros.

Para Guardiola, la llegada de esta empresa a la plataforma logística "constituye un ejemplo del potencial de la plataforma logística como polo de competitividad, innovación y conexión internacional".

La presidenta extremeña en funciones ha ofrecido la ayuda y colaboración del Gobierno autonómico para el acompañamiento del proyecto, como se ha venido haciendo hasta ahora, y ha puesto en valor que esta decisión "supone un paso estratégico para ampliar su capacidad industrial en la Península Ibérica".