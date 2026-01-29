Fútbol | Tercera Federación
El Gévora se agarra al Municipal para salir del bache
Los pedáneos afronta este domingo (Municipal de Gévora, 17.00) su duelo ante el Villanovense
El Gévora se encuentra decidido a dejar atrás su mala racha. Los pedáneos, que encadenan una dinámica negativa de 12 encuentros seguidos sin ganar, reciben este domingo a las 17.00 en su campo al Villanovense con la intención de tomarse su particular revancha del encuentro de ida, en el que no merecieron perder.
Los hombres de Martín Fernández afrontan el duelo en un momento anímico delicado tras sufrir el pasado domingo la tercera derrota seguida. Los verdinegros visitaron a un sólido Cabeza del Buey, actual tercer clasificado, que demostró mayor pegada que su rival. Pese a que la imagen del Gévora no fue mala, los locales se pusieron 2-0 y el gol de Josito en la segunda mitad solo pudo maquillar el resultado.
Para reencontrarse con la victoria, los pedáneos se agarran a un Municipal que no ha dejado solos a los suyos en ningún momento en lo que va de temporada. La afición verdinegra volverá a ser relevante en el duelo ante el Villanovense, que llega al choque en sexto lugar, a un punto de los puestos de playoff.
Los serones acumulan cinco encuentros seguidos sin perder y en su último compromiso se impusieron por 3-0 al Calamonte, por lo que llegan en un gran estado de forma al duelo.
Pese a ello, los pedáneos tratarán de mostrar su mejor versión para obtener una victoria que cambie diametralmente la dinámica que atraviesan.
