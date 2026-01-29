Inquietud en Rincón de Caya (Badajoz) ante la amenaza de quedar incomunicados: "El miedo es constante"

La preocupación por el temporal también se extiende este jueves a la urbanización Rincón de Caya de Badajoz, donde residen varias familias en un entorno especialmente sensible a las crecidas. Alberto Hurtado, vecino de la zona, reconoce que la alerta forma parte ya de su día a día. “Ahora mismo esto está controlado, pero el miedo es constante. Sobre todo nos preocupa la semana que viene pues pone bastante cantidad de agua”.

Rincón de Caya se sitúa en la margen derecha del Guadiana, muy cerca de la frontera entre España y Portugal, y se ve afectada tanto por este río como por el Caya y la confluencia de varias riberas. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, advertía ayer públicamente de que “se complicaba" la situación en Rincón de Caya y anunciaba que se iba a proceder a avisar a la población residente. Varias dotaciones de la Policía Local realizaron ese trabajo de información directa a los vecinos.

El puente, punto crítico

Hurtado recuerda que hace años hubo episodios especialmente duros en la zona. “Se inundaron las casas y los negocios que hay por aquí. Hubo inlcuso camiones que se cayeron al agua…”.

En estos momentos -añade- más allá de la entrada de agua en las viviendas, el principal temor es el aislamiento. “Ahora el miedo es quedarnos incomunicados. Que el puente, que es el único acceso que tenemos a esta urbanización, se quede cortado e inhabilitado”.

En esta zona, explica, puede haber en torno a seis viviendas, todas dependientes de ese único paso. “No deja de ser un trastorno porque te quedas incomunicado y ante una emergencia es un peligro estar así”.

Vigilancia constante del río

Los residentes reciben avisos oficiales cuando la situación se complica, pero la observación directa sigue siendo clave para ellos. “Confederación Hidrográfica nos da un aviso en estas situaciones, pero nosotros vamos viendo el nivel del río y es de lo que más nos fiamos. Son muchos años así”.

El puente que da acceso a la urbanización Rincón de Caya. / Santi García

Aunque por el momento la situación se mantiene bajo control, la previsión de nuevas lluvias mantiene la tensión en una zona acostumbrada a convivir con el riesgo.