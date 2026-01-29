Juan Manuel Cardoso: «El Carnaval de Badajoz se ha adaptado a las nuevas tecnologías»

Desde el año en que los móviles Nokia sacaban sus primeras fotografías hasta la evolución de la era digital. Así lo recoge Juan Manuel Cardoso en el libro ‘25 años del Carnaval de Badajoz en el siglo XXI’, una crónica sobre esta fiesta desde el 2000 y su evolución hasta la fecha. Para este trabajo detallado ha consultado tanto artículos periodísticos, como entrevistado a personajes del mundo carnavalero y recopilado carteles y revistas.

Cardoso presenta el libro este jueves a las siete de la tarde en el edificio Montesinos de la Fundación CB.

P-¿De qué trata el libro?

R-Pues yo en el año 2004 presenté un libro sobre la historia del Carnaval hasta el año 2000. En aquella ocasión, las fuentes eran los periódicos de la época, porque en los años 90, Internet estaba casi apareciendo. Desde entonces no he parado de recibir a amigos y conocidos que me decían que tenía que escribir la segunda parte. Y en ese contexto, he tratado de hacer una crónica en este primer cuarto del siglo XXI y he recogido la información de estos 25 años.

P-¿Cómo ha evolucionado el Carnaval a lo largo de los años?

R-La principal novedad de estos 25 años con respecto a lo anterior es la aparición del mundo digital. Yo empiezo este libro cuando los premios de las murgas y de las comparsas era en pesetas. Con lo cual hemos avanzado a un mundo digital con mucho portal en Internet, blog, redes sociales. Entonces, lo que trato de contar es que la fiesta del Carnaval sigue siendo la misma, pero ha cambiado muchísimo, se ha adaptado a un nuevo mundo, el de las nuevas tecnologías.

P-¿Y cómo fue el proceso de investigación y recopilación de la información?

R-He buscado en los periódicos, tanto escritos como digitales. Esa ha sido mi fuente principal de información. También entrevisté a 25 personas relacionadas con el mundo del Carnaval, tanto murgas, comparsas, como grupos de animación y asociaciones, de las que hay fotos. Por otra parte, he incluído carteles y las portadas de la revista que hacía el Ayuntamiento de Badajoz

P-¿Hay alguna anécdota en estos 25 años?

R-En este tiempo han pasado muchas cosas. Yo dedico un capítulo a los problemas y conflictos que se han generado alrededor del Museo del Carnaval, por ejemplo. También hemos tenido el año que se cambió el desfile del domingo al martes por el tiempo, pero ya había sucedido eso una vez anterior.

P-¿Ha habido dificultades durante el proceso?

R-Si tuviera que decir algo sería hablar con la gente carnavalera, que está muy ocupada. El hecho de quedar con 25 personas, hacerle 25 preguntas a cada una y compararlas.

P-¿Es carnavalero?

R-Jamás he subido a un escenario con una murga o desfilado con una comparsa. Me habré disfrazado en mi vida cuatro veces. Pero es una fiesta muy grande que mueve a muchísima gente. Cada año aparecen titulares de que es el Carnaval más grande de la historia, probablemente este año sea el más grande de la historia también. Porque cada año crece más. También el nivel de exigencia es mayor. Hay que decir que estamos ante la primera fiesta de Badajoz y una de las primeras de España.