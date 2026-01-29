Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa ya pueden volver a sus domicilios
Fueron desalojados ayer por riesgo de inundación tras la subida de los cauces
La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
La Policía Local ha alertado a los vecinos por una posible inundación
El TSJEx confirma la condena a un anciano por realizar tocamientos a la nieta menor de un amigo en Badajoz
Desestima el recurso de la defensa y confirma la pena de 5 años de cárcel por agresión sexual a una menor al entender que los hechos no fueron inocuos
Opositores extremeños sospechan de una "filtración" del examen de Celador del SES
Aseguran que una copia casi idéntica de la prueba apareció en un canal de Telegram horas después del examen, antes de su publicación oficial
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- La Buhardilla, donde el Carnaval de Badajoz nunca se apaga
- Punto Pack en Badajoz: El nuevo servicio de las tiendas de barrio