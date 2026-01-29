Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Fueron desalojados ayer por riesgo de inundación tras la subida de los cauces

La Policía Local ha alertado a los vecinos por una posible inundación

Desestima el recurso de la defensa y confirma la pena de 5 años de cárcel por agresión sexual a una menor al entender que los hechos no fueron inocuos

Noticias relacionadas

Aseguran que una copia casi idéntica de la prueba apareció en un canal de Telegram horas después del examen, antes de su publicación oficial