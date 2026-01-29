Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Casas aisladas de Gévora.

Casas aisladas de Gévora. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa ya pueden volver a sus domicilios

Fueron desalojados ayer por riesgo de inundación tras la subida de los cauces

La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana

La Policía Local ha alertado a los vecinos por una posible inundación

El TSJEx confirma la condena a un anciano por realizar tocamientos a la nieta menor de un amigo en Badajoz

Desestima el recurso de la defensa y confirma la pena de 5 años de cárcel por agresión sexual a una menor al entender que los hechos no fueron inocuos

Opositores extremeños sospechan de una "filtración" del examen de Celador del SES

Aseguran que una copia casi idéntica de la prueba apareció en un canal de Telegram horas después del examen, antes de su publicación oficial

