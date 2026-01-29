Bibliotecas
La Nubeteca de la Diputación de Badajoz se amplía con 20 espacios nuevos
Los municipios que se incorporan al mapa del territorio Nubeteca son Orellana la Vieja, Palazuelo, Retamal de Llerena, Siruela y Vivares
El Área de Identidad Cultural de la Diputación de Badajoz amplía el proyecto Nubeteca con 20 espacios más. Por ello, ya ha comenzado en cinco localidades la formación de los responsables de las bibliotecas con nuevos enclaves de estas características.
El Boletín Oficial de la provincia de Badajoz publicó el último día del pasado año la resolución de concesión de subvenciones a entidades locales pacenses en el marco del proyecto Nubeteca 2025-2028, que supone la suma de otros veinte Espacios Nubeteca a los 61 ya programados (57 de ellos ya inaugurados).
Jornada formativa
En consecuencia, la nueva generación de responsables de Nubeteca ha asistido a una jornada formativa a cargo del Servicio Provincial de Bibliotecas, en la que ha estado presente José María Sánchez, jefe del servicio, quien declaró el firme compromiso y apoyo de la Institución provincial a las bibliotecas de la provincia y al proyecto que, en definitiva, "busca facilitar el acceso democrático a la lectura y a la información a los habitantes del mundo rural".
Durante dicha jornada se les ha ofrecido información precisa sobre el calendario de actuaciones previsto para la ejecución de las obras de acondicionamiento de los Espacios Nubeteca, las inauguraciones y la creación de los Clubes Nubetecos. Asimismo, se les ha formado en el acceso a los diferentes servicios que se ofrecen desde el Catálogo Nubeteca.
Desafio, innovación y comunidad
A los asistentes se les pidió que definieran con una palabra este proyecto y señalaron algunas como 'desafío, innovación, comunidad, redes, ilusión, creatividad, compromiso, ganas, fantástico o gracias'. Los municipios que se incorporan al mapa del territorio Nubeteca son Orellana la Vieja, Palazuelo, Retamal de Llerena, Siruela y Vivares.
En suma, los Espacios Nubeteca forman parte del nuevo modelo de biblioteca para el siglo XXI que implica una importante contribución para la consecución de algunos de los aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; siguiendo las indicaciones de la IFLA, concretamente de los ODS 1, 4 y 10. "No en vano, el acceso a la información y la capacitación pone fin a la pobreza y reduce la desigualdad (ODS 1 y 10) y la alfabetización tecnológica garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4)", concluye la diputación provincial.
