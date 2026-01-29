El Consorcio Promedio de Badajoz alcanza las 70 depuradoras gestionadas con la incorporación de Bodonal de la Sierra

El Consorcio Promedio de Badajoz alcanza las 70 depuradoras gestionadas con la incorporación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bodonal de la Sierra, cuya gestión asumió el pasado 1 de enero.

Esta EDAR ha superado ya su periodo de pruebas y puesta en marcha y se ha integrado en el servicio provincial de Promedio, del que forman parte 69 instalaciones más en este territorio, agrupando a más de 235.000 habitantes.

Cobertura a 2.400 habitantes

El diputado delegado de Promedio, Francisco Buenvista, visitó esta mañana la planta junto a la alcaldesa y diputada de Igualdad, Lourdes Linares, para conocer su funcionamiento. La EDAR está diseñada para dar cobertura a 2.400 habitantes equivalentes, teniendo en cuenta el incremento de la población en verano y las empresas o industrias existentes en la localidad.

El procedimiento de depuración implantado es el denominado de fangos activos por aireación prolongada, procedimiento muy versátil capaz de adaptarse a los incrementos estacionales o semanales de población y cargas contaminantes, con un volumen diario de tratamiento de 605 metros cúbicos al día. En términos prácticos, "esta planta podría tratar hasta 18 millones de litros de agua a la semana, aproximadamente el equivalente al llenado de 5 piscinas olímpicas", explicó Buenavista.

Impacto positivo

La entrada en funcionamiento de la EDAR tiene un "impacto positivo enorme" sobre el arroyo Grande de Bodonal de la Sierra, cercano al punto de vertido de la planta. En este sentido, Linares ha destacado que esta instalación facilita que la localidad "cumpla con importantes y exigentes normativas medioambientales".

Con objeto de responder a las necesidades de suministro de energía, además de la conexión a la red eléctrica convencional, la EDAR cuenta en su recinto con una planta solar fotovoltaica de 77,7 kW de potencia. Con esta instalación se estima un ahorro de consumo de energía convencional entre el 35 y el 40 % del consumo total de la planta.

Finalmente, la alcaldesa ha manifestado que se organizarán próximamente "visitas guiadas" para que todos los vecinos y vecinas "conozcan el funcionamiento de la EDAR de la mano de Promedio, que sin duda es la mejor opción para que el mantenimiento de esta planta sea el más adecuado".