Borrascas
El temporal mantiene cortadas tres carreteras de la red secundaria en la provincia de Badajoz
El tránsito de vehículo continúa condicionado debidos a los socavones y saltos de agua
EP
Los efectos de la sucesión de borrascas continúan condicionando el tránsito de vehículos en la carreteras de la provincia de Badajoz, donde se mantienen cortes por socavones y saltos de agua en tres vías de la red secundaria.
De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, se mantiene cortada por socavones la EX-112 del kilómetro 0 al 22, en Jerez de los Caballeros.
Asimismo, hay otras dos vías con el tráfico cortado por saltos de agua. Se trata de la carretera de confederación hidrográfica desde Torremayor a la A-5; y el camino asfaltado 'Calzada Romana' entre Torremayor y La Garrovilla.
