La Universidad de Extremadura y la Asociación Española Contra el Cáncer impulsan el voluntariado para estudiantes

La Universidad de Extremadura y la Asociación Española contra el Cáncer colaboran con el objetivo de fomentar el voluntariado de la comunidad universitaria. La firma del convenio se ha llevado a cabo este jueves y recoge la iniciativa para acercar a los jóvenes a los programas que desarrolla la asociación en las localidades de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia durante el curso académico. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano, ha resaltado entre las labores que realizarán, la asistencia a pacientes y familiares, así como en acciones de prevención y divulgación social. "Hoy, damos un paso importante para unir el talento y la energía de la comunidad universitaria, como una causa que nos interpela a todos, reducir el impacto del cáncer en nuestra sociedad", ha destacado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, ha destacado la importancia de promover la vida universitaria y dar apoyo los estudiantes con otras actividades como el voluntariado. Con este acuerdo, reafirman el compromiso conjunto con la acción social, la formación en valores y la lucha contra el cáncer desde el ámbito universitario. "Es fundamental que desde la universidad participemos en estas iniciativas y que impliquemos a la comunidad universitaria".

El programa contempla un proceso de selección y una formación específica previa, que garantiza una intervención responsable y de calidad. Entre las áreas de actuación se incluyen la acogida en espacios AECC, el acompañamiento hospitalario a personas adultas y menores, la participación en campañas informativas y el voluntariado vinculado a la ciencia.

Hasta 1,5 créditos ECTS

Este convenio entre la Universidad de Extremadura y la Asociación Española Contra el Cáncer tendrá una vigencia inicial de cuatro años y permitirá acreditar oficialmente las horas de voluntariado realizadas con el objetivo de contribuir al reconocimiento académico y social de la participación del alumnado en iniciativas solidarias. Los estudiantes obtendrán hasta 1,5 créditos ECTS por curso si realizan más de 35 horas, y 1 crédito ECTS en el caso de realizar al menos 25 horas, conforme a la normativa de la Universidad de Extremadura.

"Hay muchos tipos de voluntariado, así que desde aquí mando un mensaje a todos los alumnos que tengan alguna duda que pregunten y consulten, porque seguro que hay una modalidad de voluntariado que encaja perfectamente con lo que ellos están buscando y con lo que la asociación está buscando de ellos", ha señalado el presidente de la asociación.

Además, ha recordado que solo en Badajoz la asociación está presente en más de 50 localidades de toda la provincia, con 9 seres locales y más de 700 voluntarios. "Entre otras muchas cosas, estos voluntarios llegan a acompañar a soporte a pacientes y a familias, estamos ofreciendo un voluntariado que puede tener un impacto real".