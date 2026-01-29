Los usuarios de la comunidad terapéutica Arca de Noé regresan a su centro tras su desalojo por el temporal
Se trata de 33 residentes del centro, las únicas que pernoctaron en el albergue municipal El Revellín
Badajoz
Los usuarios de la comunidad terapéutica Arca de Noé ya han podido regresar a su centro tras pasar la noche en el albergue municipal El Revellín.
Sobre las 10.30 horas, cuando la situación de alerta ya había revestido, se ha producido su realojamiento, así como el del resto de residentes de las Casas Aisladas.
33 residentes
Según ha informado Cruz Roja, se trata de 33 residentes de la comunidad terapéutica de Arca de Noé, situada en las Casas Aisladas de Gévora, que fueron desalojados tras la crecida del río y el riesgo de inundación.
Cabe destacar, además, que estas personas han ido las únicas que pernoctaron en estas instalaciones municipales.
