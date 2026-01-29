Vecino de Gévora desalojado por el temporal: "Esto es un trastorno para toda la familia"

Los vecinos de las casas aisladas de Gévora y de Valdebotoa han regresado hoy a sus domicilios tras el desalojo por riesgo de inundación. Las familias abandonaron sus viviendas anoche por la crecida de los cauces y han vuelto con cautela mientras persiste la incertidumbre ante nuevos episodios de lluvias.

El desalojo se produjo ayer por la noche. La Guardia Civil avisó a las familias ante la evolución de la crecida, que obligó a actuar por precaución.

Así lo cuenta, uno de los afectados, Francisco Javier Escalera, que reside en una de las casas aisladas de Gévora y que explica que fueron momentos de tensión para toda la familia: “Ayer sobre las diez de la noche la Guardia Civil nos dijo que nos teníamos que ir de casa definitivamente”.

Salida precipitada

Javier señala que tuvieron que recoger lo imprescindible y abandonar sus viviendas con rapidez, sin saber con certeza hasta dónde podría llegar el agua. “Hemos cogido ropa y nos hemos ido a casa de mi hijo”, indica.

Antes de marcharse, intentaron proteger sus pertenencias ante la posibilidad de que el agua entrara en las casas. “Muchas cosas las hemos subido a la planta de arriba, los objetos de más valor, la ropa, las camas…”.

Reconoce que, pese a la experiencia acumulada en anteriores temporales, la situación se vive con angustia. “Esas horas se viven mal, pero los que ya lo hemos vivido otra veces estamos curados de espanto”.

Recuerda, que los vecinos de esta zona ya han sufrido episodios graves en el pasado, con importantes daños materiales. “La última vez el agua subió por encima de las ventanas y se estropeó todo, gracias a dios ahora no ha llegado”. En esta ocasión, según explica, la subida ha sido más progresiva. “Ahora ha subido poco a poco”. Aun así, la incertidumbre ha marcado la noche, especialmente en las familias con hijos pequeños. “Estás con la incertidumbre, las niñas son pequeñas, se ponen nerviosas…”.

El regreso a casa

“Hemos regresado a las siete de la mañana, pero nos han dicho que la semana que viene puede haber complicaciones de nuevo”. Ese posible nuevo episodio los mantiene en alerta y temen tener que repetir la situación en pocos días. “Ya están diciendo que la semana que viene igual nos desalojan otra vez”, lamenta.

Para las familias, más allá de los daños materiales, el impacto emocional y logístico es importante. “Esto es un trastorno para toda la familia”, asegura.

Quejas por el estado de los cauces

Javier apunta a lo que, a su juicio, agrava este tipo de situaciones.“Pienso que la ribera debería limpiarse, si la limpiaran y controlasen los pantanos esto no pasaría. Esto ocurre porque ni los cauces de los ríos están limpios ni se hace un control adecuado”, defiende.

Los vecinos de las casas aisladas de Gévora regresan a sus domicilios. / Santi García

Mientras tanto, los residentes de esta zona tratan de retomar la normalidad, pendientes de la evolución meteorológica y de las indicaciones de las autoridades.

Vivienda por vivienda

Agentes de la Policía Local de Badajoz han permanecido desde primera hora en la zona para atender a los vecinos que regresaban a sus viviendas y resolver posibles dudas tras el desalojo. Según han señalado a este diario, “los vecinos estaban con la tranquilidad de que al estar nosotros aquí les hemos dado cierta confianza, aunque cuando te tienes que ir de casa siempre es complicado”.

Desde el cuerpo municipal también explican el operativo desarrollado durante la evacuación: “Por nuestra parte hemos hecho un registro vivienda por vivienda de las personas que habitaban”. Además, comprobaron la situación de cada familia antes de abandonar la zona: “Hemos preguntado si tenían posibilidad de ir a la ciudad, a la casa de algún familiar, donde no corrieran peligro y poder tener así todo registrado por parte de la Policía Local”.

