Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa ya pueden volver a sus domicilios

Fueron desalojados ayer por riesgo de inundación tras la subida de los cauces

Casas aisladas de Gévora.

Carolina León Carvajal

Badajoz

Los 350 vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa, que fueron desalojados por riesgo de inundación tras los efectos de la borrasca Kristin, ya podrán volver a sus casas.

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a través de la red social X, donde ha señalado que se procederá a autorizar el regreso de los vecinos "una vez" que los cauces se estabilicen y tengan el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

