Efectos del temporal
Los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa ya pueden volver a sus domicilios
Fueron desalojados ayer por riesgo de inundación tras la subida de los cauces
Badajoz
Los 350 vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebotoa, que fueron desalojados por riesgo de inundación tras los efectos de la borrasca Kristin, ya podrán volver a sus casas.
Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a través de la red social X, donde ha señalado que se procederá a autorizar el regreso de los vecinos "una vez" que los cauces se estabilicen y tengan el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
