Badajoz celebra mañana sábado las Candelas de Santa Marina

El barrio de Santa Marina vivirá mañana, sábado 31 de enero, su día grande de Las Candelas con el desfile y la quema del Marimanta, el pistoletazo de salida al Carnaval de Badajoz.

Según explicó Jerónimo Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina y organizador del evento, la fiesta reunirá comparsas, percusión y participación vecinal. Por ahora, han confirmado su presencia las comparsas Dekebais, Vendaval, Infectos Acelerados, Caribe y Desertores, además de los grupos de percusión Batala y De pata negra, junto a tres artefactos.

La organización, además, quiere reforzar el protagonismo infantil: se espera la participación de niños Scouts, encargados de portar el Marimanta, y de un grupo de niños vestidos de folklore para aportar la dimensión más tradicional del desfile.

Un Marimanta con mensaje claro

Este año, el Marimanta llega con un lema claro. "Este año, el Marimanta nace con una idea clara: quemar simbólicamente nuestra dependencia de las pantallas, esa que a veces nos impide mirar alrededor y ver la vida", subrayan desde la asociación vecinal.

Además, la edición de este año incorpora una novedad en la elaboración del muñeco: lo han realizado alumnos de 3º de la ESO del IES Bárbara de Braganza, bajo la tutela de Silvia Soto, recuperando el espíritu participativo de los orígenes.

La programación

La jornada comenzará a las 17.00 horas con la concentración de los grupos participantes en la avenida de Colón, frente al Colegio Arias Montano y Sagrada Familia. Media hora después, a las 17.30, arrancará el desfile del Marimanta desde ese mismo punto y recorrerá la avenida de Santa Marina, la avenida de Villanueva y Saavedra Palmeiro hasta llegar a la plaza de Conquistadores, donde ya espera instalada la pira para la quema.

El momento central llegará a las 19.15 horas, cuando se procederá a la colocación del Marimanta en la gran hoguera para su quema, acompañado de gorros, trajes viejos de carnaval y el deseo colectivo de que "el mal desaparezca de entre nosotros".

Tras el fuego, la plaza acogerá una degustación popular de hornazos y vino de la tierra. La programación continuará a las 20.15 horas con la Muestra de Percusión, presentada por José Luis Lorido, en el escenario instalado en la propia plaza de Conquistadores.