Temporal
Badajoz solicitará la declaración de zona catastrófica por los daños del temporal
Para que los afectados puedan recibir las ayudas extraordinarias
Badajoz se suma a otros municipios extremeños, como Cáceres, y va a solicitar la declaración de zona catastrófica por los daños sufridos por las últimas borrascas, que se apreciaron especialmente en las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, dos pedanías.
Así lo ha confirmado el alcalde pacense, Ignacio Gragera, al ser preguntado por la prensa. Gragera espera que la solicitud pueda ser autonómica. Ha recordado que la alerta en Badajoz ha ido naranja, en Cáceres fue roja, pero aún así en la ciudad y en los poblados ha habido daños, sobre todo causados por el viento, en muchas viviendas.
A la espera de lo que la Junta de Extremadura pueda decidir, el ayuntamiento pacense va a solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica, pues se activó el nivel 1, para que los afectados puedan recibir ayudas de los recursos extraordinarios de emergencias que se ponga a disposición para resarcir las pérdidas. Gragera ha citado en concreto que se han ido cubiertas de viviendas y ha habido otros problemas en explotaciones agroganaderas.
Situación de los cauces
Respecto a la situación de los cauces, ha confirmado con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) esta mañana que están "estabilizados" y no hay novedad. "Nosotros nos mantenemos como la Junta de Extremadura a nivel cero, estamos alertas, pendientes y vigilantes, en continua comunicación con el 112, la CHG y con la Aemet y, en principio, aunque da lluvia, parece que los cauces están más o menos estables, si bien tenemos que seguir vigilando, para que no suceda ninguna eventualidad".
El alcalde ha aprovechado para agradecer la labor de los integrantes de los dispositivos desplegados los últimos días para organizar la alerta, los servicios municipales que han intervenido y la "enorme comprensión" de los vecinos de las casas aisladas que fueron desalojados. Gragera comprende que "no es fácil desalojar la casa de uno, porque existe un vínculo emocional, pero les agradezco su predisposición y su colaboración, se han comportado de 10 y espero que no tengamos que volver a vivir una circunstancia de estas al menos a corto plazo". Si bien, reconoce que posiblemente estas complicaciones "estarán siempre ahí" dado que se ha comprobado que las borrascas son recurrentes.
