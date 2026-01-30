Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos

Badajoz no tendrá una regulación propia del uso de los patinetes eléctricos. Se ha perdido la cuenta de las veces que el pleno del ayuntamiento ha debatido sobre esta posibilidad.

En 2018 se aprobó una moción para que hubiese una ordenanza municipal. Pero en los últimos debates, el argumento que esgrime el equipo de gobierno es que la regulación debe ser nacional, para evitar «un mosaico normativo», como volvió ayer a defender el concejal de Transportes, José Luis González.

El debate resurgió ayer, durante el pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz, a propuesta del concejal no adscrito, Carlos Pérez, que con una moción volvió a reclamar una ordenanza sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VPM). Pérez argumentó que otros ayuntamientos del PP la tienen, como Teruel, Logroño o Córdoba.

María Jesús Salvatierra, de Vox, pidió más vigilancia de la Policía Local y la portavoz socialista, Silvia González, tachó al gobierno local de «perezoso» y les rogó «que hagan algo ya».

No lo harán. González argumentó que están en sintonía con la Federación de Municipios y Provincias (Femp), que pone en manos de la Dirección General de Tráfico (DGT) esta regulación. «No es un problema de Badajoz, es nacional», remarcó José Luis González.

El alcalde entró en el debate para recordar que la DGT ya ha regulado la obligatoriedad del registro, la placa, condiciones técnicas y el seguro obligatorio y queda pendiente, en trámite, el casco obligatorio y la edad mínima. «Tenemos que ser consecuentes con el trabajo que estamos haciendo en la Femp con la DGT».