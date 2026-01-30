Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes

Quienes han pasado esta tarde por Puerta de Palmas se han encontrado con una imagen poco habitual: focos, cámaras, equipo técnico y, lo más llamativo, una iluminación navideña casi en el mes de febrero. No es una prueba de alumbrado ni ningún error, sino la grabación de la escena final del cortometraje 'Bibelot', un proyecto cinematográfico rodado estos días en distintos puntos de Badajoz.

La presencia del equipo ha generado expectación entre viandantes y curiosos, que se detenían a observar sin tener muy claro qué se estaba rodando. El misterio tiene su explicación: la historia está inspirada en un cuento de Navidad, lo que ha llevado a recrear una atmósfera festiva en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Badajoz, convertida en plató

El cortometraje está dirigido por Paco Espada y producido por Belino Production, una productora fundada en Madrid pero con sede en Extremadura. La dirección de producción corre a cargo de Maribel Ruiz. "La preproducción comenzó hace dos meses y el rodaje se inició el pasado martes", cuenta a este diario.

Desde entonces, el equipo ha recorrido varios escenarios de la ciudad, convirtiendo a Badajoz en un gran plató al aire libre. Además de Puerta de Palmas, se han grabado escenas en la avenida de Colón, la barriada de La Paz, Puente Real, el paseo fluvial y el puente de la Universidad.

Un reparto de rostros conocidos

'Bibelot' cuenta con un reparto destacado. El protagonista masculino es Claudio Portalo. Junto a él participan la actriz protagonista Kiti Mánver y María Luisa Borruel en otro de los papeles del corto.

La historia está basada en el cuento navideño que da nombre a la obra y combina elementos emotivos con una puesta en escena cuidada, donde la iluminación y la ambientación juegan un papel importante, como se ha podido comprobar en la escena grabada hoy en Puerta de Palmas.

Destino: festivales

La intención de la productora es estrenar el cortometraje este verano y presentarlo posteriormente en el circuito de festivales especializados en cortos, llevando así el nombre de Badajoz como escenario cinematográfico a distintas muestras.

Mientras tanto, la ciudad ha vivido por unas horas esa transformación que solo el cine logra: convertir un rincón cotidiano en un escenario de ficción. Y esta vez, además, con espíritu navideño.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura y la participación de Canal Extremadura.