Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Carlos Pérez, durante su intervención en el pleno.

Carlos Pérez, durante su intervención en el pleno. / A. M. R.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos

El equipo de gobierno insiste en que la regulación debe ser nacional, para evitar "un mosaico normativo"

La Audiencia de Badajoz juzgará a un varón por retener y agredir a su novia

La fiscalía y la acusación particular solicitan 11 años de cárcel para él y 8 para su madre y la pareja de esta, imputados también en esta causa

Una empresa portuguesa de films elige la plataforma logística de Badajoz para su primera planta en España

La inversión supera los 17,8 millones y se crearán 48 puestos de trabajo directos

Los más pequeños podrán descubrir el centro histórico de Badajoz gracias a un cuaderno de viajes

El proyecto propone un recorrido guiado por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad

Inquietud en Rincón de Caya (Badajoz) ante la amenaza de quedar incomunicados: "El miedo es constante"

El puente, que es la única vía de acceso que tienen los vecinos a la urbanización, ya ha tenido que cortarse otras veces por las crecidas del río Guadiana

