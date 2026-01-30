La Orquesta de Extremadura presenta 'Stand up, music!' en Badajoz

El espectáculo creado por el director de orquesta Edmon Levon, 'Stand up, music!', es el elegido por la Orquesta de Extremadura para destinar a su público familiar, además de extenderlo a tres sesiones de conciertos didácticos exclusivos para centros educativos de toda la comunidad extremeña.

Se trata de un concierto que promete ser divertido a la par que educativo, algo de lo que se encargarán tanto el director como la presentadora, la actriz Larisa Ramos, ya que el espectáculo emplea las formas de entretenimiento de la comedia en vivo y, por el otro lado, el público tendrá la oportunidad de aprender sobre los diferentes estilos y formas musicales, cuál es el papel del director o cómo funcionan la armonía y el tempo. Todo ello siempre en clave de humor y con el objetivo de mejorar la capacidad de escucha, fundamental para comprender y disfrutar la música clásica.

'Stand up, music!' se representará como concierto para todos los públicos este viernes, 30 de enero, a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz. También durante esta semana habrá conciertos didácticos los días 28, 29 y 30 en Cáceres, Mérida y Badajoz, con las sesiones ya cubiertas de solicitudes de docentes interesados en que sus centros escolares programen como actividad estos conciertos para su alumnado. A estos conciertos solo se puede asistir con la mencionada reserva confirmada.

Edmon Levon

Su director, Edmon Levon, tiene una relación ya sólida con la Orquesta de Extremadura para confiar en este proyecto. Ya debutó con la OEX como director invitado en 2021 dirigiendo el concierto de Año Nuevo; volvió en 2023 con un concierto de música de cine homenaje a José Nieto, enmarcado en el 29º Festival Ibérico de Cinema de Badajoz. También ha sido director asistente de la Orquesta Joven de Extremadura. Actualmente es director titular de la Ceuta International Symphony Orchestra, de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada y, además, violinista en la Orquesta Ciudad de Granada.

Vendrá acompañado de Larisa Ramos, intérprete, docente y directora teatral que desarrolló sus primeros años de formación y vida profesional en Buenos Aires, aunque lleva asentada en Granada desde 2002 formando parte de compañías como Laví e Bel, Vagalume y La sal, y creando en 2021 su propio estudio de teatro junto con el actor Antonio Leiva, La Carpintería Teatral.

Noticias relacionadas

Es una puesta en marcha del proyecto socioeducativa de la Fundación Orquesta de Extremadura, Afinando, que se sigue apostando por amenizar a todos los públicos, diversificando la oferta de música para que el máximo de espectadores posible disfrute de la Orquesta de Extremadura.