Rutas y horarios del autobús urbano especial del Carnaval de Badajoz 2026: conoce todos los detalles

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Transporte Público y Tubasa, pondrá en marcha un servicio especial de autobús urbano durante el Carnaval de Badajoz 2026.

Este servicio extraordinario está destinado a facilitar los desplazamientos desde las ocho pedanías de la ciudad y las barriadas de Cerro Gordo y La Pilara y funcionará durante las noches del sábado al domingo y del lunes al martes, además del domingo coincidiendo con la celebración del Gran Desfile de Carnaval.

La ruta 1 realizará el recorrido Valdebótoa-Gévora- Badajoz. Los días 14 y 16 de febrero contará con salidas desde Valdebótoa a las 21.50 y 23:00 horas y regresos desde la estación de autobuses a las 4.30 y 6.00 horas El domingo 15 de febrero, saldrán a las 9.30 y 10.45 horas y regresará, también desde la estación de autobuses, a las 18.00, 19.30 y 21.00 horas.

La ruta 2 cubrirá el itinerario Alcazaba-Novelda-Sagrajas-Gévora- Badajoz. Los días 14 y 16 de febrero, las salidas serán desde Alcazaba a las 21.45 y 23.00 horas, con regresos desde la estación de autobuses a las 4.40 y 6.00 de la madrugada. El domingo 15 de febrero, las salidas se realizarán a las 9.30 y 10.45 horas y las 18.00, 19.30 y 21.00 horas.

La ruta 3 recorrerá Alvarado-Balboa-Villafranco- Cerro Gordo- La Pilara- Badajoz. Los días 14 y 16 de febrero saldrá desde Alvarado a las 21.50 y 23.00 horas y los regresos desde las 4.30 y 6.00 horas horas. El domingo 15 de febrero, partirán a las 9.30 y 10.45 horas y la vuelta se hará desde la estación de autobuses a las 18.00, 19.30 y 21.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz se recomienda a los vecinos de las pedanías y de las barriadas de Cerro Gordo y La Pilara que hagan uso de este servicio especial para desplazarse durante el Carnaval, "contribuyendo así a una movilidad más segura y evitando el uso del vehículo privado".