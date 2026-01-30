Estos son los festivos de 2026 en los que abrirá el comercio en Badajoz

Ya se conoce el calendario de los días festivos de apertura comercial en Badajoz a lo largo de 2026. El ayuntamiento ha publicado en su web, mes a més, qué domingos y festivos está autorizada la apertura del comercio, que no son todos, pero sí muchos.

Badajoz está considerado como Zona de Gran Afluencia Turística y podrá abrir los primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre como cada año.

Además, el Consejo de Comercio de Extremadura de la Junta de Extremadura ha fijado los siguientes domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán abrir al público en toda la comunidad autónoma durante 2026:

11 de enero (Primer domingo de rebajas de invierno)

2 de abril (Jueves Santo)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

2 de noviembre (Traslado del día de todos los santos que cae en domingo)

29 de noviembre (Domingo, después de Black Friday e inicio de la campaña navideña)

7 de diciembre (Traslado del día de la Constitución Española que cae en domingo)

20 de diciembre (Domingo víspera de Navidad)

Además, el Ayuntamiento de Badajoz autoriza la apertura de los días 4 de enero y 27 de diciembre de 2026.