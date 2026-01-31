Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'

Badajoz contará con un segundo punto limpio, que se ubicará en una parcela de propiedad municipal en la carretera de Madrid (BA-20), junto a la 'rotonda del ocho', como ya había anunciado el ayuntamiento, que acaba de sacar a licitación la construcción de las instalaciones con un presupuesto de 482.487 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio.

Este proyecto se incluyó en los presupuestos municipales de 2024 y, según explicó el concejal de Medio Ambiente, Rubén Galea, se considera necesario un segundo punto limpio para atender a los barrios de la margen izquierda.

La finalidad de los puntos limpios es poner a disposición de los ciudadanos unas instalaciones para que pueda realizar los vertidos de residuos que no están contemplados en la recogida urbana. Sería el segundo punto limpio municipal de Badajoz, pues funciona otro en el polígono industrial El Nevero, además de otro móvil con calendario de recogida por las distintas barriadas.

El nuevo punto limpio se ubicará en una parcela de 2.805 metros cuadrados. Como el actual, contará con una caseta de control (de 29 metros cuadrados de superficie), donde se informa al usuario de los contenedores en los que deben verter sus residuos, que estarán señalizados con rótulos. Los vehículos podrán entrar en las instalaciones y realizar un circuito cerrado en un solo sentido.

¿Cómo serán las instalaciones?

Las instalaciones se dividirán en tres zonas. La primera estará al nivel del acceso de la entrada, con una zona de almacenamiento y el punto de control. La segunda será una explanada de contenedores grandes y por último, a cota +1.70 metros, estará la zona elevada en la que se distinguen la de vertido de contenedores grandes, de vertido de contenedores pequeños y viales. Esta zona se encuentra a nivel de calle en el punto de salida.

El ingreso del usuario de la instalación se realizará por la calle sin nombre que parte de la autovía. Se reconducirá a los vehículos a través de un vial unidireccional interior a la calle que servirá como zona de espera. A continuación del vial se sitúa la caseta del puesto de control, donde se reserva un espacio anexo para que un trabajador pueda en un futuro realizar el pesaje de los residuos. Una vez superado el control, se accede a la zona elevada a través de una rampa, donde existen 5 puntos de vertido de contenedores grandes y dos zonas longitudinales a la derecha para contenedores pequeños. La más alejada se destina a residuos peligrosos. El pliego aclara que en la instalación no se generan residuos peligrosos, tan sólo se controla su almacenamiento temporal.

Se dispondrá también de una zona cubierta que podrá destinarse al almacenaje de contenedores vacíos u otras necesidades de la instalación

¿Qué se deposita en un punto limpio?

Con la implantación de los puntos limpios, el ayuntamiento ofrece a los ciudadanos la posibilidad de depositar ciertos residuos que por su generación esporádica o por sus características particulares han de tener una gestión específica. Entre estos residuos se encuentran los denominados voluminosos, muebles y enseres domésticos, escombros de obras menores, y otros residuos especiales del hogar que por sus características no deberían mezclarse con los residuos urbanos.

En los puntos limpios existen contenedores de tamaño adecuado para el vertido de muebles, electrodomésticos, tubos fluorescentes, escombros, papel, baterías y pilas, radiografías y aceites tanto minerales como de origen vegetal, medicamentos sólidos, por parte de particulares y pequeños industriales y está limitada la cantidad permitida que se deposita en función del tipo de residuo.

Según recoge el pliego de condiciones, los residuos para los que diseñan los puntos limpios se clasifican en tres grupos: residuos banales, voluminosos y especiales.

Se consideran especiales, los de origen doméstico que tengan la consideración de peligrosos o tóxicos como: pilas botón, baterías, aerosoles, aceite de automoción, tubos fluorescentes, medicamentos sólidos, envases y pinturas que contengan componentes que le confiera estas características. También aquellos otros residuos que se encuentran contaminados por residuos peligrosos o tóxicos aunque en su origen no lo sean.

¿Cuáles no se pueden verter?

Por otro lado, se consideran residuos no admisibles los neumáticos, recipientes voluminosos metálicos o plásticos que hayan contenido productos tóxicos o peligrosos y los residuos radioactivos.