Badajoz inicia la cuenta atrás para el Carnaval con la quema del Marimanta

Con la quema del Marimanta en Las Candelas de Santa Marina este sábado, Badajoz ha iniciado la cuenta atrás para el Carnaval 2026.

Miles de personas se han sumado a esta celebración en la margen izquierda (las de la margen derecha fueron el pasado fin de semana), que ha arrancado sobre las 17.30 horas con el tradicional desfile del Marimanta, que portado en andas por los scouts de la parroquia de San José.

El Marimanta, portado por los scouts de la parroquia de San José, durante el desfile. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

En el desfile, lo han acompañado niños del grupo folclórico Renacer - que han ido manteando un pelele-, seis comparsas (Balumba, Vendaval, Dekebais, Caribe, Infectos Acelerados y Desertores), tres artefactos (Krma, Los Bomberos y Goteros y Tiritas) y los grupos de percusión Pata Negra y Batala, este último designado pregonero y candelero este año.

Seguido por numeroso público, el Marimanta ha recorrido la avenidas de Santa Marina y de Miguel Celdrán y la calle Saavedra Palmeiro hasta llegar a la pira de la plaza Conquistadores.

El grupo de percusión Batala ha sido el encargado, como candelero, de prender la mecha, que en solo unos minutos ha reducido al pelele a cenizas, bajo la supervisión de un retén de bomberos del parque municipal.

El grupo de percusión Batala, candelero y pregonero de Las Candelas de Santa Marina. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Con el Marimanta, que en esta edición portaba un teléfono móvil, se ha querido quemar la adicción de los niños por las pantallas. Han sido los alumnos de tercero de la ESO del instituto Bárbara de Braganza, coordinados por la profesora Pilar Soto, quienes han elaborado, por primera vez este año, el muñeco del Marimanta.

Abarrotada

La plaza de Conquistadores estaba abarrotada desde poco después de las siete de la tarde. Como el año pasado, las comparsas han vuelto a bailar por delante de la pira antes de que se encendiera la hoguera, animando la espera.

"Es una tradición de la ciudad que no debe perderse", comentaba María Jesús, una vecina de Santa Marina que cada año lleva sus nietos a ver arder el Marimanta. "Me daría mucha pena que no sigan viniendo cuando se hagan mayores", reconocía.

Hornazo, vino y muestra de percusión

Antes de que las llamas se apagaran del todo, decenas de personas hacían ya cola para degustar el hornazo que la Asociación de Vecinos de Santa Marina, al frente de la organización de Las Candelas, reparte cada año junto a vino de la tierra. Había 3.500 porciones preparadas.

La fiesta continúa ahora con la Muestra de Percusión. El fuego, los tambores y el olor a hornazo anuncian lo que está por venir: el Carnaval, la celebración más popular y con más arraigo en la ciudad. Quedan 13 días.