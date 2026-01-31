El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'

El apocalipsis empieza cuando el reloj marque las 23.59 horas. Los pasillos del centro comercial El Faro de Badajoz dejarán de ser un espacio de compras para convertirse en territorio de supervivencia. Linternas, carreras en silencio, acertijos contrarreloj y la amenaza constante de los infectados marcarán la segunda edición de Survival Zombie, un evento nocturno que promete adrenalina hasta el amanecer.

Así, el centro comercial acoge este sábado -desde las 23:59 hasta las 06:00 horas- una gran competición de “zombies contra humanos” que transforma el recinto en un escenario inmersivo donde cada participante forma parte de la historia. La experiencia mezcla juego, teatro y estrategia en un entorno que recrea un mundo arrasado por una infección.

Un centro comercial convertido en película

En esta edición, la ambientación gira en torno al universo de la saga “28 Años”, con referencias directas a la película '28 Días Después: El Templo de los Huesos', uno de los estrenos más esperados por los aficionados al género. Desde el inicio, los jugadores se sumergen en la trama a través de una representación teatral llamada 'Escena inicial', que introduce el argumento y sitúa a los participantes dentro del mundo postapocalíptico.

El objetivo del juego es resistir el mayor tiempo posible sin ser localizado por los zombies

A partir de ese momento, cada decisión cuenta. Los humanos deben moverse con sigilo, orientarse con planos, superar pruebas y resolver acertijos para seguir con vida. Su objetivo: resistir el mayor tiempo posible sin ser localizados. Frente a ellos, los infectados recorren el recinto tratando de acorralarlos y convertirlos, ampliando así el bando zombie.

Segunda edición

La primera edición ya convirtió Survival Zombie en un éxito, con más de 300 jugadores. Este sábado, la organización cuenta ya con más de 200 inscritos, una cifra que consolida esta propuesta de ocio alternativo y nocturno.

Si un participante es alcanzado por los zombis y se convierte en uno de ellos, tendrá la oportunidad de unirse al lado oscuro

Los concursantes, que previamente han abonado una tasa para poder participar, deberán presentarse antes del inicio para realizar el check-in y validar su entrada. El punto de acceso estará habilitado junto a La Tarta de Oro, desde las 20.00 horas, donde comenzará la experiencia previa al juego.

Durante seis horas, el centro comercial dejará atrás su rutina habitual para convertirse en un gran tablero de supervivencia. La organización destaca que no gana quien corre más, sino quien piensa mejor, se esconde con inteligencia y trabaja en equipo. Cuando amanezca, solo unos pocos seguirán siendo humanos.

Noticias relacionadas

El Faro en la primera edición de Survival Zombie / Cedida

La noche, esta vez, pertenece a los que logren sobrevivir.