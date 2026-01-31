Pasión por el modelismo en Badajoz: 400 maquetas de España y Portugal se exhiben en el Edificio Metálico este fin de semana

Todo está listo en el Edificio Metálico de Badajoz, en el campus universitario, para que arranque el VI Concurso Internacional de Modelismo Estático, que este fin de semana reúne a un centenar de modelistas de una decena de asociaciones de España y cinco de Portugal, que mostrarán cerca de 400 maquetas.

Vehículos militares. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

El encuentro, organizado por la Asociación de Aeromodelismo Estático de Badajoz (Ameba), está considerado como uno de los más relevantes del país y en esta sexta edición cuenta con dos temáticas especiales: una de mitos y leyendas y otra sobre el 50 aniversario del final de la guerra de Vietnam.

Las maquetas están divididas en 33 categorías diferentes, que representan desde el modelismo clásico de aviones, vehículos y barcos relacionados con hechos históricos a las tendencias más actuales: las figuras de ciencia ficción. "Son las que más tirón tienen, sobre todo entre el público joven", reconoce Antonio Rodríguez, presidente de Ameba.

Maqueta de la nave Halcón Milenario de 'Star Wars'. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

Entre estas últimas, hay figuras que serán fácilmente reconocibles por los asistentes, como el Halcón Milenario, la nave espacial de 'Star Wars (La guerra de las galaxias)' y otros personajes de películas. Hay modelos que se exhiben en solitario, pero otros se exponen formando viñetas o dioramas, convirtiéndose "en un paisaje", explica Rodríguez.

La exposición se abre al público este sábado de 16.00 a 21.00 horas y mañana domingo, de 9.00 a 13.00 horas, cuando tendrá lugar la clausura y la entrega de premios.

Programación paralela

Además de poder contemplar estas pequeñas obras de arte, la programación del VI Concurso Internacional de Modelismo Estático incluye talleres de modelismo de fantasía, pintura y modelado de figuras históricas y de iniciación al modelismo para los más pequeños. También, esta tarde, habrá una conferencia sobre 'Mitos y leyendas en Extremadura' y una narración en directo de la leyenda de la Serrana de La Vera a cargo del investigador pacense Alex Miklan.