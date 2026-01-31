Quejas por la falta de profesores en el conservatorio superior de Badajoz: "Nos están obligando a vivir un año sabático"

Los alumnos de Violonchelo, Percusión y Composición del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz denuncian que llevan desde el inicio del curso sin recibir clases de estas tres especialidades porque no hay profesores. "Nos están obligando a vivir un año sabático", asegura Rodrigo Blanco, portavoz de los afectados.

Desde hace cinco meses esperan "ansiosos" que desde la Diputación de Badajoz, de la que depende el centro, se cubran estas plazas, pero hasta la fecha, según lamenta, lo único que han recibido son "falsas promesas", pero ninguna solución.

"En octubre, tras mes y medio sin clase, se convocó una bolsa de trabajo para las tres especialidades; en noviembre se hicieron las pruebas y, a día de hoy, seguimos sin saber si esta gestión salvadora y rápida fue en vano o un día piensan cambiar nuestra situación", explica el portavoz de los alumnos, que no entiende por qué no se ha actuado con más diligencia si, en el caso de Percusión (el profesor ha asumido la dirección del conservatorio) y Violonchelo (el titular solicitó una excedencia), se sabía que las plazas iban a quedar vacantes "desde hacía tiempo".

Mayor perjuicio para los matriculados en el último curso

Esta situación, según Blanco, afecta a entre 40 y 50 alumnos del conservatorio Bonifacio Gil, aunque el mayor perjuicio es para quienes están matriculados en el último curso, pues se graduarán en mayo y tendrán que examinarse de materias que no han recibido. "El final de nuestros percursos estudiantiles están a la vuelta de la esquina -en tan solo 3 meses- y querríamos saber si estos cuatro años de carrera serán tirados a la basura", se preguntan los alumnos, que se sienten impotentes y "maniatados" ante un problema que sufren, pero que no han creado ellos.

Por ese motivo y, ante el temor de que esta situación se siga prolongando en el tiempo, han decidido trasladar a la opinión pública su malestar. "No tenemos muchas opciones y el equipo directivo tampoco puede hacer nada", afirma.

No descartan movilizarse

Blanco asegura que desde la diputación se les ha informado, a través de "intermediarios" y no de forma oficial, de que la previsión es que el nuevo profesor de Violonchelo se incorpore en dos semanas. Si este plazo no se cumple, los alumnos no descartan movilizarse. "Ya nos han dado otras fechas y no se han cumplido", justifica.

Los alumnos recuerdan que han pagado la matrícula con todos sus créditos y se tienen que examinar de esas materias para obtener sus títulos. "Ya, aunque venga, será tarde y mal", reprochan los afectados, que sienten que se está poniendo en juego no solo su progreso, sino también su futuro laboral por "culpa de la ineficacia burocrática de la diputación".

Además, aseguran que este problema no es puntual en el Bonifacio Gil, donde ya ha habido más problemas por plazas de profesores sin cubrir. "En Educación Auditiva hubo que dar un aprobado general porque lleva sin profesor desde septiembre de 2024", citan como ejemplo.

Dificultad para cubrir las vacantes

Desde la institución provincial, sin embargo, defienden que desde el inicio del curso se está trabajando para cubrir las necesidades docentes del conservatorio superior de música. En este sentido, explican que el pasado mes de septiembre se convocaron hasta 8 bolsas de trabajo en las especialidades con mayor demanda, entre ellas, las de Violonchelo, Percusión y Composición, y que se hizo "reduciendo al máximo los plazos administrativos para favorecer la mayor concurrencia posible".

A pesar de ello, según fuentes de la diputación pacense, en algunas especialidades la disponibilidad real de profesorado ha resultado limitada una vez que se han producido bajas laborales, lo que ha "dificultado" la cobertura inmediata de todas las plazas solicitadas. En este sentido, recuerdan que las incorporaciones dependen de la correcta tramitación de los expedientes y de los informes preceptivos, lo que ha condicionado los tiempos de resolución.

Plazos

"La Administración es consciente del malestar del alumnado, especialmente de quienes se encuentran en el último curso, y en los últimos días se han intensificado las gestiones para desbloquear la situación", reconoce la institución provincial, que asegura que ya se ha trasladado a los estudiantes un calendario concreto y que la previsión es que "en el plazo aproximado de dos semanas" se incorpore el profesorado de violonchelo, mientras que el resto de plazas vacantes pendientes "se resolverán en breve".

Asimismo, afirma que desde el Área de Cultura se ha mantenido "contacto permanente" con la dirección de los conservatorios y con los alumnos, "a quienes incluso recibido esta semana" (los afectados aseguran que fue un encuentro casual con el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, cuando fueron a interponer una queja formal).

La Diputación de Badajoz insiste en que se va a seguir trabajando "para minimizar el perjuicio académico", pero siempre respetando los requisitos y plazos administrativos que establece la ley.

Problema "puntual"

"En cualquier caso, esta situación puntual no puede ni debe ensombrecer el trabajo docente que se viene desarrollando con normalidad desde el inicio del curso en los dos conservatorios dependientes de la institución provincial", subrayan las mismas fuentes.

En este sentido, recuerdan que el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, con 42 profesores y 135 alumnos, se imparten más de 200 asignaturas distribuidas en cuatro cursos, con distintos grupos por nivel; mientras que en el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez hay 320 matriculados y 40 docentes, que dan alrededor de 30 asignaturas entre enseñanzas colectivas y grupales.

"Ambos centros mantienen una actividad académica sostenida y un compromiso continuado con la calidad de la enseñanza musical pública", subrayan. El total de 455 alumnos de los dos conservatorios han comenzado el curso con normalidad con 82 docentes al frente y las bajas durante el curso de algunos docentes, que según la diputación afectan a un 3% del alumnado y suponen el 4% del profesorado, son las que se están "tratando de agilizar", defiende la institución provincial.