Sonido Extremo estrena la obra 'Pierrot Lunaire' este sábado en un concierto en Badajoz

La formación extremeña especializada en música actual Sonido Extremo ofrece este sábado por la tarde un concierto en el palacio de Congresos de Badajoz, dentro del XVII Ciclo de Música Actual. Bajo la dirección de Jordi Francés y con el barítono Toni Marsol, el programa incluye el estreno absoluto de ‘Pierrot Lunaire’ del compositor valenciano Carlos Fontcuberta.

El repertorio de Sonido Extremo se completará con ‘Sonata… it’salive', la Sonata op.1 para piano de Alban Berg instrumentada para ensemble por Israel López Estelche, la obra ‘Der wind’ de Franz Schreker y un estreno absoluto de Clara Olivares. La compositora franco-española ha escrito una versión para canto y ensemble de la obra ‘Don Quijote a Dulcinea’ de Maurice Ravel, encargo de Sonido Extremo.

Sonido Extremo ya interpretó en 2023 en el Ciclo de Música Actual la obra de Schoenberg y ahora estrena la de Fontcuberta, estableciendo así un diálogo entre el tiempo de Schoenberg y el del autor valenciano. El estreno es un encargo de Sonido Extremo, Fundación CB y la Sociedad Filarmónica, que en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz promueve este ciclo.

El ensemble extremeño ha participado en algunos de los más importantes ciclos y festivales de España, ha estrenado más de 60 obras y mantiene una colaboración muy estrecha con compositores como José Río-Pareja, Inés Badalo, Jesús Rueda o Mikel Urquiza.

El estreno de ‘Pierrot Lunaire’

Fontcuberta, compositor consolidado que cuenta con el prestigioso Premio Reina Sofía de Composición Musical (2020), se inspiró en los poemas originales de Albert Giraud para componer 'Pierrot Lunaire'. “Cuando los leí por primera vez hace 14 o 15 años en francés me sugirieron una musicalidad completamente distinta a la que emana de la obra de Schoenberg. La propia musicalidad del idioma me ha acercado más a la tradición musical francesa en lo armónico y lo tímbrico”, explica.

Carlos Fontcuberta cree que estos versos no admiten medias tintas: “o se recitan o se cantan, y yo los quiero hacer cantar”. Y los cantará el barítono Toni Marsol, como si fuera el propio Giraud convertido en el alter-ego de su Pierrot, buscando el desdoblamiento del cantante en poeta y personaje.

El compositor valenciano ha puesto al servicio de estos poemas una colorida paleta tímbrica instrumental, con ocho instrumentos que unas veces sonarán como si fueran el doble, con sonoridades amplias, desgarradoras, y otras veces ahondará, con timbre sutil, en la extraña intimidad próxima al silencio que los textos sugieren.

La entrada al concierto, que comenzará a las 20.00 horas, es libre hasta completar el aforo de la Sala Azul del palacio de congresos.