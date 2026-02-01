La buena noticia de la semana en Badajoz

No acaba de irse el temporal con sus secuelas y ya hay otro acechando que nos cubrirá de viento y agua. Sin duda esta semana que cierra el mes de febrero de 2026 ha estado marcada por las borrascas, que en Badajoz obligaron a desalojar las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa. Afortunadamente, no se produjeron daños personales, aunque sí materiales, lo que ha llevado al alcalde, Ignacio Gragera, a plantear la declaración de zona catastrófica, para que los afectados puedan recibir ayudas extraordinarias que dota el Gobierno central.

La noticia positiva de esta semana en Badajoz es para los usuarios del autobús urbano, pues desde el sábado se vuelven a aplicar los descuentos, de manera que el billete para los menores de 15 años es gratuito (con el Bono Peque) y para todos los abonos el precio es del 50%.

Descuentos que se venían aplicando desde 2023 y se tenían que renovar cada 6 meses, cuando el Ministerio de Transportes convocaba las ayudas. Cada vez que tocaba renovación y se producía un paréntesis en la bonificación, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz pedía que el plazo de vigencia de las ayudas estatales se ampliase.

Parece que en Madrid le han hecho caso y en esta última convocatoria, los descuentos se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2026.

El ministerio aporta el 20% y, el resto, el 30%, sale de las arcas municipales, aunque ahora no era obligatorio que los ayuntamientos participasen con un porcentaje. El de Badajoz ha querido mantener la misma bonificación que tan buenos resultados está dando, en cuanto al número de usuarios del autobús urbano, que ha vuelto a crecer en 2025. Estaremos pendientes de los datos.