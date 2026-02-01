Carmen convierte la naturaleza en prendas de ropa

La moda también puede brotar de la tierra. La diseñadora Carmen Fernández se inspira en la naturaleza para crear prendas y complementos orgánicos. En su firma, Carmen Fabrics & Papers, utiliza los elementos naturales para convertir cada tela en una pieza única mediante la estampación botánica, una técnica en la que imprime las hojas sobre los tejidos. "Con mis prendas me gustaría transmitir la belleza del compromiso", comenta.

Se enamoró de la estampación botánica cuando vio una fotografía con una especie de mancha rojiza sobre una tela. Le impresionó tanto que pensó que tenía que aprender. Entonces se compró los libros de India Flint, la gran embajadora de eco-print en el mundo. Experimentaba con papeles y empezó a probar con tejidos, pero no fue hasta 2017 cuando comenzó un curso de formación y aprendió los secretos de esta técnica artesanal. "Los tejidos tienen previamente que estar preparados, es como cuando recibes a alguien y quieres que se abra completamente y que te cuente su vida, tienes que crear un ambiente acogedor, exactamente ocurre igual entre las plantas y la tela".

Creó la primera colección rústica junto a la diseñadora María Engo, que presentaron en la plaza Alta en la Noche en Blanco. Una tienda acogió parte de la colección y tuvo éxito. A partir de ese momento, Carmen quiso formarse, se matriculó en Diseño y Moda en la Escuela de Artes y Oficios, y desde entonces, además de estampar piezas, también puede crear. A partir de ahí, comenzó a hacer colaboraciones, participar en eventos, desfiles y mercados artesanales. "Esta es una pieza diseñada y creada por mí, estampada con cáscaras de gradana, que es maravillosa, deja unos dorados y amarillos impresionantes", explica Carmen mientras sujeta la chaqueta.

Carmen Fernández sujeta una de sus prendas. / Santi García

Carmen Fernández lava la prenda para quitarle toda la grasa que viene de la fabricación y lo prepara con sustancias naturales que ayudan a que atrape el poder pintor de las plantas. Después extienden las hojas o flores en la tela y se somete a calor. Se deja reposar y al cabo de una hora y media aproximadamente, y entonces, tal y como comenta la diseñadora, "ahí está la magia". Aunque ninguna pieza queda igual que otra, cada creación es totalmente distinta.

"El mundo de las plantas es misterioso y mágico. La humanidad siempre ha mirado la naturaleza para recoger el color, el alimento, todo viene de ahí. Creo recordar que hasta 1850 aproximadamente todos los tintes venían de la naturaleza. A partir de ahí se descubren los sintéticos y empieza el problema de desechos, la inundación del mundo que estamos teniendo". La diseñadora cree que "poco a poco" se esta tomando más conciencia sobre la ropa o la comida que se consume.

La artista textil trabaja en su campo rodeada de naturaleza . "No soy una experta botánica, pero estoy familiarizada con las plantas del entorno, ya sé cómo funcionan el eucalipto, los helechos, los castaños, las plantas de la primavera, las margaritas". También utiliza trozos de metal que se encuentra, ya que modifica y ayuda a fijar el color, cáscaras de nueces y hojas de parra de uva. Carmen ha ido descubriendo con la práctica de recoger y observar, la lentitud de todo el proceso, y le hacen inspirarse en "la belleza de lo imperfecto". "Hay veces que una mancha para mí tiene un poder de conmoción más grande que esa perfección de la hoja".