La Diputación de Badajoz exhibe las 23 obras finalistas del premio de pintura Francisco Zurbarán

En la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz se puede visitar la exposición con las 23 obras finalistas del XXXI Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán, que convoca el Ayuntamiento de Fuente de Cantos, localidad natal del pintor, con el apoyo de la institución provincial.

El certamen cumple 32 ediciones, que corroboran un año tras otro la principal seña de identidad de este galardón: la calidad y variedad de las obras finalistas y ganadoras.

Las 23 obras finalistas procedentes de distintas localizaciones que constatan la variedad, la calidad y la vitalidad de la convocatoria. El ganador, un burgalés llamado Guillermo Sedano, presenta su particular latido a través de un paisaje invernal; por su parte, Teruhiro Ando, segundo premio, habla de ausencias y existencia con su pintura; y Guillermo Masedo, ganador del tercer premio, descubre una composición peculiar y contemporánea.

Estas pinturas han sido seleccionadas por un jurado integrado por expertos en arte, entre ellos la directora del Museo de Bellas Artes de Badajoz, María Teresa Rodríguez. Además, el premio del jurado popular ha reconocido a Miguel Ángel Murillo por su ‘Expuesto’, reconociendo así el sentir, el gusto, la implicación y la forma de percibir el arte de los vecinos de Fuente de Cantos.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 21 de febrero.