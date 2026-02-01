La Inmobiliaria Municipal construirá tres nuevas viviendas en la calle San Lorenzo del Casco Antiguo de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación la construcción de un edificio con tres viviendas en la calle San Lorenzo, en el Casco Antiguo. Se trata de una actuación de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) con una inversión de 409.102,47 euros.

Las tres nuevas viviendas, que se levantarán en un solar de 180 metros cuadrados ubicado en los números 18 y 20, contarán con entre 84 y 114 metros cuadrados de superficie útil y se distribuirán entre un bajo, una primera planta y bajo cubierta.

El plazo de ejecución de las obras, una vez adjudicadas, será de 18 meses.

Rehabilitación de una cuarta

Además, el ayuntamiento, de forma paralela, también ha licitado la rehabilitación de otro unifamiliar en esta misma calle, que una vez terminado dispondrá de una superficie útil de 65 metros cuadrados. En este caso, el presupuesto base de licitación es de 87.629 euros y el plazo de ejecución, de 12 meses.

Para las dos licitaciones, la fecha tope para que las empresas presenten ofertas es el próximo 19 de febrero.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha destacado que con la construcción de estas tres nuevas viviendas y la rehabilitación de una cuarta, el ayuntamiento quiere contribuir "a la optimización del suelo urbano y a la mejora del entorno".

En este sentido, ha señalado que esta actuación de la Inmobiliaria Municipal, se siguen "dando pasos para incrementar el número de viviendas y avanzar en un desarrollo urbano ordenado y planificado” del Casco Antiguo de Badajoz.

Urueña ha recordado que estos proyectos se unen a la urbanización de El Campillo, que también incluye a la calle San Lorenzo, "por lo tanto, es una auténtica rehabilitación integral de todo el entorno, que se suma a las viviendas ya ha construido la Inmobiliaria Municipal en la zona y que va a seguir construyendo en los próximos meses y años", ha dicho.