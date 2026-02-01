Ciclismo | Criterium Fundación CB 'Rubén Tanco'
João Letras reina en el Criterium 'Rubén Tanco'
El luso se impuso en una prueba con más de 140 ciclistas marcada por la lluvia.
João Letras, del equipo portugués Grupo Parapedra, fue el ganador de la primera edición del Criterium Fundación CB ‘Rubén Tanco’ que reunió ayer en Badajoz a cerca de 150 ciclistas. La prueba, a pesar de estar pasada por agua, tuvo un nivel competitivo muy alto y reunió ciclistas llegados de Portugal y de diferentes puntos de la geografía nacional.
En torno a las 10.00, los ciclistas iniciaron la primera de las nueve vueltas que formaron la competición, A diferencia de ediciones pasadas, el recorrido permitió a los asistentes poder disfrutar de forma más cercana de los ciclistas.
Tras completar los más de 100 kilómetros del recorrido, João Letras cruzó la línea de meta en primera posición con un tiempo de 01:50:04, imponiéndose a Fernando Navas, del Zi-Jara CC, y a Pedro José Sánchez Cidoncha, del Tainy Nature - Don Benito, que finalizaron en segundo y tercer puesto respectivamente.
Letras también se impuso en categoría Sub-23, Alberto Gallego hizo lo propio en Máster 30, Sánchez Cidoncha en M40, Antonio Faisco en M50 y Julián Antúnez, del equipo pacense Kazajoz, en M60.
«Estoy muy contento por cómo se ha desarrollado la prueba. A pesar del clima, creo que la gente ha podido disfrutar y que los corredores han estado cómodos. Ojalá podamos seguir aportando para que el ciclismo en Badajoz se mantenga en crecimiento», expresaba a este medio Rubén Tanco.
