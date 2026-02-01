El PSOE dice que ya planteó hace 10 años los vinilos para los escaparates de los comercios vacíos de Badajoz

El PSOE de Badajoz ha recordado que la iniciativa puesta en marcha esta semana por el ayuntamiento para colocar vinilos en escaparates de locales comerciales vacíos fue propuesta por el grupo socialista hace 10 años, dentro de un paquete más amplio de medidas destinadas a apoyar al comercio minorista y mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Aquella iniciativa, según señala el PSOE a través de una nota de prensa, se "ignoró", y una década después, el PP "ha recuperado esa misma idea, utiliza el mismo lema y apuesta por una identidad gráfica basada en la diversidad cromática, pero se queda en una actuación esencialmente decorativa y pierde parte de la funcionalidad que hacía realmente útil la propuesta original".

Según los socialistas, uno de los elementos diferenciales de su propuesta, "y que hoy sigue siendo plenamente vigente", era precisamente su utilidad real para propietarios y emprendedores. El PSOE defendía que los vinilos incluyeran en un ángulo de los mismos y de forma visible si el local estaba en venta o en alquiler, así como un teléfono de contacto, de manera que no solo se embelleciera el escaparate, sino que se facilitara la conexión directa entre quienes ofrecen un local y quienes buscan iniciar una actividad comercial.

"No es lo mismo entregar un vinilo estándar para que cada propietario lo coloque como pueda, que asumir desde lo público una intervención completa, cuidada y acompañada de la limpieza del entorno. El resultado final, la imagen urbana y la eficacia comercial no son comparables", argumentan.

El PSOE considera "positivo" que el ayuntamiento "rectifique" y ponga en marcha medidas que mejoren la imagen de la ciudad y apoyen al comercio local, pero recuerda "que escuchar a la oposición a tiempo también es una forma de gobernar. Especialmente cuando las ideas se minimizan primero, se ignoran durante años y se presentan después como nuevas, mientras el comercio minorista de Badajoz ha seguido deteriorándose sin una estrategia clara, continua y ambiciosa", reprocha en su comunicado.