Badajoz acogerá en mayo una reunión de la Fundación Policía Nacional

La Fundación Policía Nacional celebrará en Badajoz uno de sus dos encuentros anuales. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y uno de los patronos de dicha fundación, el pacense Germán López Iglesias.

La cita será los próximos días 27 y 28 de mayo y tendrá un carácter meramente interno. Se estima que a ella acudan los componentes de esta fundación que en su mayoría son ex directores generales de la Policía Nacional y también estará presente el actual responsable de este cuerpo policial a nivel nacional.

Una reunión inédita

Según ha detallado, el delegado del gobierno en Extremadura "que la reunión se celebre en Badajoz tiene mucha culpa Germán López Iglesias". Según ha afirmado, para que la Fundación Policía Nacional haya accedido ha sido, en gran parte, por su insistencia y dedicación.

Normalmente, las reuniones de esta fundación suelen celebrarse en Madrid, pero la intención que tienen es ir visitando algunos de los lugares más relevantes del país. Así, el año pasado fijaron una de esas reuniones en Vitoria.

Según López Iglesias, a este encuentro podrían acudir unas 20 personas. Todas ellas, ex directores generales de la Policía Nacional y personalidades de dicho cuerpo. Los encuentros buscan visibilizar el trabajo desarrollado por la Policía Nacional. Lo llevan haciendo desde que hace 25 años se fundara y con especial motivo del 200 aniversario de la policía celebrado en 2024.

Cada año esta fundación celebra dos encuentros con el objetivo de analizar su evolución y su trato con la Policía Nacional, según ha detallado Germán López Iglesias.

Quintana ha explicado que desde la Delegación del Gobierno en Extremadura se apoyará a este evento, ya que "la integración de la Policía Nacional con la ciudadanía es una de las claves que explica que Extremadura sea la comunidad autónoma con menos delitos por habitante".

Del mismo modo, ha agradecido a la fundación la elección de Badajoz para el próximo encuentro. En la reunión mantenida por el delegado con Germán López Iglesias también ha participado María Elisa Fariñas, jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura.